https://ria.ru/20230414/bank-1865210475.html
Россия участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, заявил директор
Россия участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, заявил директор - РИА Новости, 14.04.2023
Россия участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, заявил директор
Россия активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:39
2023-04-14T05:39
2023-04-14T10:03
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всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Россия активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "Мы активно участвуем в недавно начавшемся процессе обсуждения реформы Всемирного банка – так называемой эволюционной дорожной карты", - сообщил он. Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, отметил, что банк остается одной из немногих платформ, где до сих пор "возможен полноценный диалог по самому широкому кругу тем международного развития". В частности, сотрудники российской дирекции за 2022 год провели несколько сотен встреч с представителями других стран и менеджмента банка, ответственными за подготовку или реализацию проектов, аналитических материалов и ключевых экономических докладов. "Работы у дирекции в штаб-квартире банка не убавилось - скорее наоборот", - заключил он.Читайте полный текст интервью Романа Маршавина >>
https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html
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в мире, россия, сирия, всемирный банк, группа всемирного банка
В мире, Россия, Сирия, Всемирный банк, Группа Всемирного банка
Россия участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, заявил директор
Маршавин: Россия активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка