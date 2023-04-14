https://ria.ru/20230414/bank-1865210475.html

Россия участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, заявил директор

Россия участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, заявил директор - РИА Новости, 14.04.2023

Россия участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, заявил директор

Россия активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T05:39

2023-04-14T05:39

2023-04-14T10:03

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всемирный банк

группа всемирного банка

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Россия активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "Мы активно участвуем в недавно начавшемся процессе обсуждения реформы Всемирного банка – так называемой эволюционной дорожной карты", - сообщил он. Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, отметил, что банк остается одной из немногих платформ, где до сих пор "возможен полноценный диалог по самому широкому кругу тем международного развития". В частности, сотрудники российской дирекции за 2022 год провели несколько сотен встреч с представителями других стран и менеджмента банка, ответственными за подготовку или реализацию проектов, аналитических материалов и ключевых экономических докладов. "Работы у дирекции в штаб-квартире банка не убавилось - скорее наоборот", - заключил он.Читайте полный текст интервью Романа Маршавина >>

https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html

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в мире, россия, сирия, всемирный банк, группа всемирного банка