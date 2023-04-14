https://ria.ru/20230414/abdalkin-1865301504.html
В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата
В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата - РИА Новости, 14.04.2023
В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дела депутата Госдумы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:09
2023-04-14T13:09
2023-04-14T13:09
россия
дмитрий песков
кпрф
госдума рф
самарская губернская дума
происшествия
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дела депутата Госдумы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщил, что не может комментировать, так как идет судебное разбирательство и это совсем не вопрос Кремля. Ранее депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента с лапшой на ушах, обжаловал решение о штрафе в 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. "Речь идет о судебном разбирательстве, и суд только будет рассматривать - это первое, мы не можем это комментировать. Второе, это совсем уже не наш вопрос", - ответил Песков на вопрос, адекватное ли наказание штраф в размере 150 тысяч рублей за "такую шутку". Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". Позже полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина, и Новокуйбышевский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штрафа 150 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.
https://ria.ru/20230406/kprf-1863586908.html
https://ria.ru/20230412/bryukhanova-1864744264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, кпрф, госдума рф, самарская губернская дума, происшествия, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, КПРФ, Госдума РФ, Самарская Губернская Дума, Происшествия, Владимир Путин
В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата
Песков не стал комментировать дело против самарского депутата от КПРФ Абдалкина
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дела депутата Госдумы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщил, что не может комментировать, так как идет судебное разбирательство и это совсем не вопрос Кремля.
Ранее депутат Самарской губернской думы
от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента с лапшой на ушах, обжаловал решение о штрафе в 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.
В Коми полиция оцепила региональное отделение КПРФ
"Речь идет о судебном разбирательстве, и суд только будет рассматривать - это первое, мы не можем это комментировать. Второе, это совсем уже не наш вопрос", - ответил Песков на вопрос, адекватное ли наказание штраф в размере 150 тысяч рублей за "такую шутку".
Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев
попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти".
Позже полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина, и Новокуйбышевский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штрафа 150 тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин
огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.
Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках