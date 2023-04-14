https://ria.ru/20230414/abdalkin-1865301504.html

В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата

В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата - РИА Новости, 14.04.2023

В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дела депутата Госдумы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:09

2023-04-14T13:09

2023-04-14T13:09

россия

дмитрий песков

кпрф

госдума рф

самарская губернская дума

происшествия

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дела депутата Госдумы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщил, что не может комментировать, так как идет судебное разбирательство и это совсем не вопрос Кремля. Ранее депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента с лапшой на ушах, обжаловал решение о штрафе в 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. "Речь идет о судебном разбирательстве, и суд только будет рассматривать - это первое, мы не можем это комментировать. Второе, это совсем уже не наш вопрос", - ответил Песков на вопрос, адекватное ли наказание штраф в размере 150 тысяч рублей за "такую шутку". Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". Позже полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина, и Новокуйбышевский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штрафа 150 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.

https://ria.ru/20230406/kprf-1863586908.html

https://ria.ru/20230412/bryukhanova-1864744264.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, кпрф, госдума рф, самарская губернская дума, происшествия, владимир путин