Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/abdalkin-1865301504.html
В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата
В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата - РИА Новости, 14.04.2023
В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дела депутата Госдумы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:09
2023-04-14T13:09
россия
дмитрий песков
кпрф
госдума рф
самарская губернская дума
происшествия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853963740_16:0:3376:1890_1920x0_80_0_0_b06ee497061e27070273637c513758fd.png
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дела депутата Госдумы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщил, что не может комментировать, так как идет судебное разбирательство и это совсем не вопрос Кремля. Ранее депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента с лапшой на ушах, обжаловал решение о штрафе в 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. "Речь идет о судебном разбирательстве, и суд только будет рассматривать - это первое, мы не можем это комментировать. Второе, это совсем уже не наш вопрос", - ответил Песков на вопрос, адекватное ли наказание штраф в размере 150 тысяч рублей за "такую шутку". Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". Позже полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина, и Новокуйбышевский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штрафа 150 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.
https://ria.ru/20230406/kprf-1863586908.html
https://ria.ru/20230412/bryukhanova-1864744264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853963740_810:0:3330:1890_1920x0_80_0_0_1d9a19e45a2317bbbbf30ace012fef87.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, кпрф, госдума рф, самарская губернская дума, происшествия, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, КПРФ, Госдума РФ, Самарская Губернская Дума, Происшествия, Владимир Путин
В Кремле не стали отвечать на вопрос о деле против самарского депутата

Песков не стал комментировать дело против самарского депутата от КПРФ Абдалкина

© Фото : Михаил Абдалкин/VkontakteДепутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Михаил Абдалкин/Vkontakte
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дела депутата Госдумы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщил, что не может комментировать, так как идет судебное разбирательство и это совсем не вопрос Кремля.
Ранее депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента с лапшой на ушах, обжаловал решение о штрафе в 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Коми полиция оцепила региональное отделение КПРФ
6 апреля, 19:28
"Речь идет о судебном разбирательстве, и суд только будет рассматривать - это первое, мы не можем это комментировать. Второе, это совсем уже не наш вопрос", - ответил Песков на вопрос, адекватное ли наказание штраф в размере 150 тысяч рублей за "такую шутку".
Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти".
Позже полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина, и Новокуйбышевский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штрафа 150 тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля: речь шла о необходимости развивать новые регионы России, поддержке участников спецоперации и отношениях с Западом.
Анастасия Брюханова
Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках
12 апреля, 12:32
 
РоссияДмитрий ПесковКПРФГосдума РФСамарская Губернская ДумаПроисшествияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала