https://ria.ru/20230413/zerno-1865074155.html

Польша начала расследовать мошенничества с украинским зерном

Польша начала расследовать мошенничества с украинским зерном - РИА Новости, 13.04.2023

Польша начала расследовать мошенничества с украинским зерном

Следственная группа с участием представителей разных ведомств создана в Польше для расследования фактов мошенничества с поставками украинского зерна, сообщил на РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:17

2023-04-13T15:17

2023-04-13T15:18

польша

украина

румыния

збигнев зебро

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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ВАРШАВА, 13 апр - РИА Новости. Следственная группа с участием представителей разных ведомств создана в Польше для расследования фактов мошенничества с поставками украинского зерна, сообщил на пресс-конференции министр юстиции, генеральный прокурор республики Збигнев Зебро. "Я посчитал необходимым создать следственную группу, которая взаимодействовала бы с другими службами: таможней, налоговой, Агентством внутренней безопасности, полицией. Это будет широкая группа. Мы хотим также взаимодействовать с ветеринарными и санитарными службами", - сказал он. Генпрокурор также пояснил, о каких преступлениях может идти речь по этому делу. "Прежде всего, это мошенничество в ущерб производителям сельскохозяйственной продукции, мошенничество в ущерб государственной казне и создание опасности для жизни и здоровья, а также фискальные преступления, за что в совокупности может грозить до 10 лет лишения свободы", - отметил он. Польский генпрокурор обвинил чиновников ЕС в эгоизме, который проявляется в перекладывании ответственности за продовольственную помощь украинцам на приграничные страны. "Европейский союз эгоистично открыл границу, отменив пошлины, осознавая последствия, которые испытают приграничные государства, особенно Польша", - указал Зебро. По его мнению, мошенничество, связанное с импортом украинского зерна, носит серьезный характер, создавая угрозу для польского суверенитета и безопасности Польши в сфере продовольствия. "Мы будем расследовать все связанные с этим криминальные механизмы", - заявил генпрокурор. Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна. Недовольство фермеров из-за украинского зерна наблюдается и в Румынии, где около семи тысяч фермеров 7 апреля вышли на акции протеста в 18 уездах Румынии, они на несколько часов заблокировали тракторами национальные трассы, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям. Фермеры недовольны тем, что отправленное на экспорт украинское зерно остается в Румынии и сбивает цены на рынке. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230412/zerno-1864803721.html

https://ria.ru/20230412/zerno-1864746786.html

https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html

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польша, украина, румыния, збигнев зебро, урсула фон дер ляйен, евросоюз, в мире