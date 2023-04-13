https://ria.ru/20230413/zaderzhanie-1865112710.html

СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского

СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского - РИА Новости, 13.04.2023

СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского

Сообщения о том, что бывшая жена Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), находится в заложниках у... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:01

2023-04-13T17:01

2023-04-13T17:01

служба безопасности украины

фсб

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

россия

украина

харьков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074360_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5b1a640169b3e5248c95825376e154ec.jpg

СНЕЖНОЕ (ДНР), 13 апр - РИА Новости. Сообщения о том, что бывшая жена Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), находится в заложниках у СБУ, не соответствуют действительности, заявила РИА Новости знакомая семьи. Ранее в СМИ появилась информация, что жена гражданина Украины Юрия Денисова Анастасия может сейчас находиться в заложниках у СБУ в Харькове. "Нигде она ни в каких заложниках", - сказала РИА Новости знакомая семьи. По ее словам, женщина находится на территории ДНР, а не в контролируемых Киевом регионах. По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта 3 апреля вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.

https://ria.ru/20230413/rozysk-1864969415.html

https://ria.ru/20230413/denisov-1865097345.html

россия

украина

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

служба безопасности украины, фсб, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, россия, украина, харьков, происшествия