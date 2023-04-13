https://ria.ru/20230413/zaderzhanie-1865112710.html
СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского
СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского - РИА Новости, 13.04.2023
СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского
Сообщения о том, что бывшая жена Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), находится в заложниках у... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:01
2023-04-13T17:01
2023-04-13T17:01
служба безопасности украины
фсб
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
россия
украина
харьков
происшествия
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СНЕЖНОЕ (ДНР), 13 апр - РИА Новости. Сообщения о том, что бывшая жена Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), находится в заложниках у СБУ, не соответствуют действительности, заявила РИА Новости знакомая семьи. Ранее в СМИ появилась информация, что жена гражданина Украины Юрия Денисова Анастасия может сейчас находиться в заложниках у СБУ в Харькове. "Нигде она ни в каких заложниках", - сказала РИА Новости знакомая семьи. По ее словам, женщина находится на территории ДНР, а не в контролируемых Киевом регионах. По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта 3 апреля вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.
https://ria.ru/20230413/rozysk-1864969415.html
https://ria.ru/20230413/denisov-1865097345.html
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РИА Новости
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служба безопасности украины, фсб, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, россия, украина, харьков, происшествия
Служба безопасности Украины, ФСБ, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Россия, Украина, Харьков, Происшествия
СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского
Информацию о задержании СБУ бывшей жены фигуранта дела об убийстве Татарского опровергли