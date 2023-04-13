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СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского - РИА Новости, 13.04.2023
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17:01 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/zaderzhanie-1865112710.html
СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского
СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского - РИА Новости, 13.04.2023
СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского
Сообщения о том, что бывшая жена Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), находится в заложниках у... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:01
2023-04-13T17:01
служба безопасности украины
фсб
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
россия
украина
харьков
происшествия
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СНЕЖНОЕ (ДНР), 13 апр - РИА Новости. Сообщения о том, что бывшая жена Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), находится в заложниках у СБУ, не соответствуют действительности, заявила РИА Новости знакомая семьи. Ранее в СМИ появилась информация, что жена гражданина Украины Юрия Денисова Анастасия может сейчас находиться в заложниках у СБУ в Харькове. "Нигде она ни в каких заложниках", - сказала РИА Новости знакомая семьи. По ее словам, женщина находится на территории ДНР, а не в контролируемых Киевом регионах. По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта 3 апреля вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.
https://ria.ru/20230413/rozysk-1864969415.html
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служба безопасности украины, фсб, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, россия, украина, харьков, происшествия
Служба безопасности Украины, ФСБ, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Россия, Украина, Харьков, Происшествия
СБУ не задерживала экс-супругу фигуранта дела об убийстве Татарского

Информацию о задержании СБУ бывшей жены фигуранта дела об убийстве Татарского опровергли

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СНЕЖНОЕ (ДНР), 13 апр - РИА Новости. Сообщения о том, что бывшая жена Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), находится в заложниках у СБУ, не соответствуют действительности, заявила РИА Новости знакомая семьи.
Ранее в СМИ появилась информация, что жена гражданина Украины Юрия Денисова Анастасия может сейчас находиться в заложниках у СБУ в Харькове.
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Участника убийства военкора Татарского объявили в международный розыск
Вчера, 09:58
"Нигде она ни в каких заложниках", - сказала РИА Новости знакомая семьи.
По ее словам, женщина находится на территории ДНР, а не в контролируемых Киевом регионах.
По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта 3 апреля вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.
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Вчера, 16:20
 
Служба безопасности УкраиныФСБВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в ПетербургеРоссияУкраинаХарьковПроисшествия
 
 
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