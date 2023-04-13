https://ria.ru/20230413/zaderzhanie-1865022029.html

В Ростовской области задержали подозреваемого в избиении школьницы

В Ростовской области задержали подозреваемого в избиении школьницы - РИА Новости, 13.04.2023

В Ростовской области задержали подозреваемого в избиении школьницы

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в избиении несовершеннолетней в Азове Ростовской области, против него возбуждено еще одно уголовное дело - о... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:43

2023-04-13T12:43

2023-04-13T12:44

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

азов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в избиении несовершеннолетней в Азове Ростовской области, против него возбуждено еще одно уголовное дело - о преступлении против половой неприкосновенности, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. Ранее председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело и принять меры к задержанию подозреваемого. Как писали СМИ, школьницу из Азова избил из ревности юноша, сломав ей челюсть, также у нее, предположительно, сотрясение мозга. Полиция сообщила, что "опрошен 18-летний азовчанин, который в ходе конфликта причинил травмы 14-летней местной жительнице", девочка была госпитализирована. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". "В настоящее время следователями следственного управления СК России по Ростовской области в отношении 18-летнего знакомого девочки возбуждено уголовное дело о совершении преступления против половой неприкосновенности", - добавили в СУСК. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении юноши меры пресечения.

https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838579926.html

https://ria.ru/20220713/izbienie-1802144079.html

ростовская область

азов

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), азов