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В Ростовской области задержали подозреваемого в избиении школьницы - РИА Новости, 13.04.2023
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12:43 13.04.2023 (обновлено: 12:44 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/zaderzhanie-1865022029.html
В Ростовской области задержали подозреваемого в избиении школьницы
В Ростовской области задержали подозреваемого в избиении школьницы - РИА Новости, 13.04.2023
В Ростовской области задержали подозреваемого в избиении школьницы
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в избиении несовершеннолетней в Азове Ростовской области, против него возбуждено еще одно уголовное дело - о... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:43
2023-04-13T12:44
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
азов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в избиении несовершеннолетней в Азове Ростовской области, против него возбуждено еще одно уголовное дело - о преступлении против половой неприкосновенности, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. Ранее председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело и принять меры к задержанию подозреваемого. Как писали СМИ, школьницу из Азова избил из ревности юноша, сломав ей челюсть, также у нее, предположительно, сотрясение мозга. Полиция сообщила, что "опрошен 18-летний азовчанин, который в ходе конфликта причинил травмы 14-летней местной жительнице", девочка была госпитализирована. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". "В настоящее время следователями следственного управления СК России по Ростовской области в отношении 18-летнего знакомого девочки возбуждено уголовное дело о совершении преступления против половой неприкосновенности", - добавили в СУСК. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении юноши меры пресечения.
https://ria.ru/20221214/ubiystvo-1838579926.html
https://ria.ru/20220713/izbienie-1802144079.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), азов
Происшествия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Азов
В Ростовской области задержали подозреваемого в избиении школьницы

Молодого человека, сломавшего школьнице челюсть, задержали в Азове Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в избиении несовершеннолетней в Азове Ростовской области, против него возбуждено еще одно уголовное дело - о преступлении против половой неприкосновенности, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
Ранее председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело и принять меры к задержанию подозреваемого.
Сотрудник Следственого комитета - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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14 декабря 2022, 13:37
«
"В Ростовской области задержан подозреваемый в совершении преступлений в отношении несовершеннолетней", - сказал представитель следственного управления.
Как писали СМИ, школьницу из Азова избил из ревности юноша, сломав ей челюсть, также у нее, предположительно, сотрясение мозга. Полиция сообщила, что "опрошен 18-летний азовчанин, который в ходе конфликта причинил травмы 14-летней местной жительнице", девочка была госпитализирована. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
"В настоящее время следователями следственного управления СК России по Ростовской области в отношении 18-летнего знакомого девочки возбуждено уголовное дело о совершении преступления против половой неприкосновенности", - добавили в СУСК.
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении юноши меры пресечения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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ПроисшествияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Азов
 
 
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