В Ростовской области задержали подозреваемого в избиении школьницы
Молодого человека, сломавшего школьнице челюсть, задержали в Азове Ростовской области
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в избиении несовершеннолетней в Азове Ростовской области, против него возбуждено еще одно уголовное дело - о преступлении против половой неприкосновенности, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
Ранее председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело и принять меры к задержанию подозреваемого.
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"В Ростовской области задержан подозреваемый в совершении преступлений в отношении несовершеннолетней", - сказал представитель следственного управления.
Как писали СМИ, школьницу из Азова избил из ревности юноша, сломав ей челюсть, также у нее, предположительно, сотрясение мозга. Полиция сообщила, что "опрошен 18-летний азовчанин, который в ходе конфликта причинил травмы 14-летней местной жительнице", девочка была госпитализирована. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
"В настоящее время следователями следственного управления СК России по Ростовской области в отношении 18-летнего знакомого девочки возбуждено уголовное дело о совершении преступления против половой неприкосновенности", - добавили в СУСК.
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении юноши меры пресечения.