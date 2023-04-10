https://ria.ru/20230410/chelyust-1864282109.html
В Ростовской области школьнице сломали челюсть из ревности
В Ростовской области школьнице сломали челюсть из ревности - РИА Новости, 10.04.2023
В Ростовской области школьнице сломали челюсть из ревности
Школьницу из города Азов в Ростовской области избил из ревности 18-летний юноша, сломав ей челюсть, следует из релиза региональной полиции. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:52
2023-04-10T15:52
2023-04-10T15:52
происшествия
ростовская область
азов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр – РИА Новости. Школьницу из города Азов в Ростовской области избил из ревности 18-летний юноша, сломав ей челюсть, следует из релиза региональной полиции. В понедельник в одном из местных изданий появилось сообщение о том, что избиение случилось из-за расставания. Помимо этого, в соцсетях распространялось видео, предположительно с одной из камер наблюдения, на котором запечатлен момент нападения на школьницу. По утверждению матери пострадавшей, у девочки также сотрясение мозга. Семья выразила опасение, что дело "замнут" из-за того, что мать напавшего якобы работала ранее в органах. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Ростовской области подтвердили факт случившегося и заявили, что уже нашли молодого человека, напавшего на девочку. "В межмуниципальный отдел МВД "Азовский" поступило сообщение о причинении вреда здоровью несовершеннолетней. В ходе проведения проверки полицейскими установлен и опрошен 18-летний азовчанин, который в ходе конфликта причинил травмы 14-летней местной жительнице. Несовершеннолетняя госпитализирована", - говорится в релизе. Уголовное дело по факту случившегося еще не возбуждено: судя по сообщению полиции, сейчас проводится проверка, "устанавливаются обстоятельства произошедшего и степень тяжести причиненного вреда здоровью". "По результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230410/shkola-1864264214.html
https://ria.ru/20230410/podrostki-1864244947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, азов
Происшествия, Ростовская область, Азов
В Ростовской области школьнице сломали челюсть из ревности
В Ростовской области из ревности избили 14-летнюю школьницу, сломав ей челюсть
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр – РИА Новости. Школьницу из города Азов в Ростовской области избил из ревности 18-летний юноша, сломав ей челюсть, следует из релиза региональной полиции.
В понедельник в одном из местных изданий появилось сообщение о том, что избиение случилось из-за расставания. Помимо этого, в соцсетях распространялось видео, предположительно с одной из камер наблюдения, на котором запечатлен момент нападения на школьницу. По утверждению матери пострадавшей, у девочки также сотрясение мозга.
Семья выразила опасение, что дело "замнут" из-за того, что мать напавшего якобы работала ранее в органах. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Ростовской области подтвердили факт случившегося и заявили, что уже нашли молодого человека, напавшего на девочку.
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"В межмуниципальный отдел МВД "Азовский" поступило сообщение о причинении вреда здоровью несовершеннолетней. В ходе проведения проверки полицейскими установлен и опрошен 18-летний азовчанин, который в ходе конфликта причинил травмы 14-летней местной жительнице. Несовершеннолетняя госпитализирована", - говорится в релизе.
Уголовное дело по факту случившегося еще не возбуждено: судя по сообщению полиции, сейчас проводится проверка, "устанавливаются обстоятельства произошедшего и степень тяжести причиненного вреда здоровью".
"По результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в релизе.
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