https://ria.ru/20230410/chelyust-1864282109.html

В Ростовской области школьнице сломали челюсть из ревности

В Ростовской области школьнице сломали челюсть из ревности - РИА Новости, 10.04.2023

В Ростовской области школьнице сломали челюсть из ревности

Школьницу из города Азов в Ростовской области избил из ревности 18-летний юноша, сломав ей челюсть, следует из релиза региональной полиции. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:52

2023-04-10T15:52

2023-04-10T15:52

происшествия

ростовская область

азов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр – РИА Новости. Школьницу из города Азов в Ростовской области избил из ревности 18-летний юноша, сломав ей челюсть, следует из релиза региональной полиции. В понедельник в одном из местных изданий появилось сообщение о том, что избиение случилось из-за расставания. Помимо этого, в соцсетях распространялось видео, предположительно с одной из камер наблюдения, на котором запечатлен момент нападения на школьницу. По утверждению матери пострадавшей, у девочки также сотрясение мозга. Семья выразила опасение, что дело "замнут" из-за того, что мать напавшего якобы работала ранее в органах. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Ростовской области подтвердили факт случившегося и заявили, что уже нашли молодого человека, напавшего на девочку. "В межмуниципальный отдел МВД "Азовский" поступило сообщение о причинении вреда здоровью несовершеннолетней. В ходе проведения проверки полицейскими установлен и опрошен 18-летний азовчанин, который в ходе конфликта причинил травмы 14-летней местной жительнице. Несовершеннолетняя госпитализирована", - говорится в релизе. Уголовное дело по факту случившегося еще не возбуждено: судя по сообщению полиции, сейчас проводится проверка, "устанавливаются обстоятельства произошедшего и степень тяжести причиненного вреда здоровью". "По результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230410/shkola-1864264214.html

https://ria.ru/20230410/podrostki-1864244947.html

ростовская область

азов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область, азов