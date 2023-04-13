https://ria.ru/20230413/yazyk-1865045642.html

В школах китайской провинции Шаньдун будут изучать русский язык

В школах китайской провинции Шаньдун будут изучать русский язык - РИА Новости, 13.04.2023

В школах китайской провинции Шаньдун будут изучать русский язык

Изучение русского языка введут в программу 13 школ в провинции Шаньдун (КНР), создав для этого специализированный класс, обучающие программы разработал... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:03

2023-04-13T14:03

2023-04-13T14:03

россия

китай

шаньдун

борис коробец

владимир путин

си цзиньпин

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - РИА Новости. Изучение русского языка введут в программу 13 школ в провинции Шаньдун (КНР), создав для этого специализированный класс, обучающие программы разработал Дальневосточный федеральный университет, говорится в сообщении на сайте ДВФУ. "После мартовской встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина сразу 13 школ китайской провинции Шаньдун приняли решение ввести в образовательную программу изучение русского языка. В каждом из этих учреждений будет создан специализированный класс. Учебные программы для школ разработал Дальневосточный федеральный университет, специалисты которого имеют большой опыт в преподавании русского языка, как иностранного", - говорится в сообщении. Отмечается, что во Владивостоке китайская делегация ознакомилась с методикой. По данным ДВФУ, интерес к изучению русского языка проявили не только учреждения среднего образования, но и университеты Шаньдуна: в ближайшее время представители еще шести вузов планируют посетить Приморье для анализа практики изучения русского языка китайскими гражданами. "Мы считаем, что ДВФУ — это очень хорошая площадка для дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Китаем. Здесь готовят высококлассные кадры, в том числе специалистов, которые умеют говорить на русском и китайском языке - такие люди смогут внести действительно серьезный вклад в развитие наших торгово-экономических отношений", - сказал директор Центра обучения русского языка Шаньдунского университета финансов и экономики Чэнь Фаюй, слова которого приводятся в сообщении. По словам ректора ДВФУ Бориса Коробца, которые приводятся в сообщении, помимо разработки учебных программ и проведения курсов повышения квалификации для китайских коллег, университет увеличит количество студентов из провинции Шаньдун в шесть раз — со 100 до 600 человек. "Китайская Народная Республика — это стратегический партнер нашего университета. Мы постоянно расширяем спектр совместных международных проектов. Безусловно, для плодотворной работы в этом направлении нам нужны высококвалифицированные специалисты с двух сторон — как из России, так и Китая", - отметил Коробец.

https://ria.ru/20230407/khanoy-1863810996.html

https://ria.ru/20230328/yazyk-1861332458.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, шаньдун, борис коробец, владимир путин, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет