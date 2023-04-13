В школах китайской провинции Шаньдун будут изучать русский язык
Изучение русского языка введут в программу 13 школ в китайской провинции Шаньдун
Флаги КНР и России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - РИА Новости. Изучение русского языка введут в программу 13 школ в провинции Шаньдун (КНР), создав для этого специализированный класс, обучающие программы разработал Дальневосточный федеральный университет, говорится в сообщении на сайте ДВФУ.
"После мартовской встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина сразу 13 школ китайской провинции Шаньдун приняли решение ввести в образовательную программу изучение русского языка. В каждом из этих учреждений будет создан специализированный класс. Учебные программы для школ разработал Дальневосточный федеральный университет, специалисты которого имеют большой опыт в преподавании русского языка, как иностранного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во Владивостоке китайская делегация ознакомилась с методикой. По данным ДВФУ, интерес к изучению русского языка проявили не только учреждения среднего образования, но и университеты Шаньдуна: в ближайшее время представители еще шести вузов планируют посетить Приморье для анализа практики изучения русского языка китайскими гражданами.
"Мы считаем, что ДВФУ — это очень хорошая площадка для дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Китаем. Здесь готовят высококлассные кадры, в том числе специалистов, которые умеют говорить на русском и китайском языке - такие люди смогут внести действительно серьезный вклад в развитие наших торгово-экономических отношений", - сказал директор Центра обучения русского языка Шаньдунского университета финансов и экономики Чэнь Фаюй, слова которого приводятся в сообщении.
По словам ректора ДВФУ Бориса Коробца, которые приводятся в сообщении, помимо разработки учебных программ и проведения курсов повышения квалификации для китайских коллег, университет увеличит количество студентов из провинции Шаньдун в шесть раз — со 100 до 600 человек.
"Китайская Народная Республика — это стратегический партнер нашего университета. Мы постоянно расширяем спектр совместных международных проектов. Безусловно, для плодотворной работы в этом направлении нам нужны высококвалифицированные специалисты с двух сторон — как из России, так и Китая", - отметил Коробец.