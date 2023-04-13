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Нидерланды сделают взнос в 60 миллионов евро в фонд восстановления Украины

Нидерланды сделают взнос в 60 миллионов евро в фонд восстановления Украины - РИА Новости, 13.04.2023

Нидерланды сделают взнос в 60 миллионов евро в фонд восстановления Украины

Нидерланды сделают новый взнос в размере 60 млн евро в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF), сообщила в четверг министр... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:22

2023-04-13T13:22

2023-04-13T13:22

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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Нидерланды сделают новый взнос в размере 60 млн евро в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF), сообщила в четверг министр внешней торговли и развития сотрудничества королевства Лише Шрайнемахер. "На весенней встрече Всемирного банка я объявила, что Нидерланды сделают новый взнос в размере 60 миллионов евро в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF) и еще 40 миллионов евро на программу по обеспечению экономической устойчивости группы Всемирного банка, которая специализируется на частном секторе в развивающихся странах (IFC), чтобы помочь восстановить Украину", - написала голландский министр в Twitter. В начале апреля стало известно, что правительство Нидерландов решило выделить Украине 274 миллионов евро, в том числе на восстановление страны и ее сотрудничество с НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230411/khab-1864457464.html

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в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, всемирный банк, twitter, нато