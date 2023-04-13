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Замглавы МИД Украины назвала вступление страны в ЕС и НАТО вопросом времени
Замглавы МИД Украины назвала вступление страны в ЕС и НАТО вопросом времени - РИА Новости, 13.04.2023
Замглавы МИД Украины назвала вступление страны в ЕС и НАТО вопросом времени
Присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО является вопросом времени, заявила в четверг на пресс-конференции первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:32
2023-04-13T16:32
2023-04-13T16:32
в мире
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молдавия
бухарест
эмине джапарова
евросоюз
нато
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО является вопросом времени, заявила в четверг на пресс-конференции первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова. В Бухаресте в четверг прошла трехсторонняя встреча, в которой приняли участие министры иностранных дел и министры обороны Румынии, Молдавии и Украины. Министры подписали декларацию о сотрудничестве в области политики, экономики, обороны, инфраструктуры и культуры. Она выразила надежду, что на следующей трехсторонний встрече стороны смогут принять множество важных решений. В марте прошлого года Украина и Молдавия подписали заявку о вступлении стран в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Первая встреча в трехстороннем формате прошла в сентябре прошлого года, тогда ее участники были сосредоточены на решении проблем в сфере энергетики. Следующая встреча будет посвящена вопросах инфраструктуры.
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
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в мире, украина, молдавия, бухарест, эмине джапарова, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Молдавия, Бухарест, Эмине Джапарова, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Замглавы МИД Украины назвала вступление страны в ЕС и НАТО вопросом времени
Замглавы МИД Джапарова: вступление Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени
КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО является вопросом времени, заявила в четверг на пресс-конференции первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова.
В Бухаресте в четверг прошла трехсторонняя встреча, в которой приняли участие министры иностранных дел и министры обороны Румынии, Молдавии и Украины. Министры подписали декларацию о сотрудничестве в области политики, экономики, обороны, инфраструктуры и культуры.
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"Мы также обсудили с коллегами присоединение Молдавии и Украины к Европейскому союзу, это общий проект. Мы хотим начать переговоры о вступлении до конца года. Украина верит, что присоединение к ЕС и НАТО - это только вопрос времени", - заявила Джапарова.
Она выразила надежду, что на следующей трехсторонний встрече стороны смогут принять множество важных решений.
В марте прошлого года Украина и Молдавия подписали заявку о вступлении стран в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Первая встреча в трехстороннем формате прошла в сентябре прошлого года, тогда ее участники были сосредоточены на решении проблем в сфере энергетики. Следующая встреча будет посвящена вопросах инфраструктуры.
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