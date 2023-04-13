https://ria.ru/20230413/vstuplenie-1865101184.html

Замглавы МИД Украины назвала вступление страны в ЕС и НАТО вопросом времени

Замглавы МИД Украины назвала вступление страны в ЕС и НАТО вопросом времени - РИА Новости, 13.04.2023

Замглавы МИД Украины назвала вступление страны в ЕС и НАТО вопросом времени

Присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО является вопросом времени, заявила в четверг на пресс-конференции первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:32

2023-04-13T16:32

2023-04-13T16:32

в мире

украина

молдавия

бухарест

эмине джапарова

евросоюз

нато

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО является вопросом времени, заявила в четверг на пресс-конференции первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова. В Бухаресте в четверг прошла трехсторонняя встреча, в которой приняли участие министры иностранных дел и министры обороны Румынии, Молдавии и Украины. Министры подписали декларацию о сотрудничестве в области политики, экономики, обороны, инфраструктуры и культуры. Она выразила надежду, что на следующей трехсторонний встрече стороны смогут принять множество важных решений. В марте прошлого года Украина и Молдавия подписали заявку о вступлении стран в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Первая встреча в трехстороннем формате прошла в сентябре прошлого года, тогда ее участники были сосредоточены на решении проблем в сфере энергетики. Следующая встреча будет посвящена вопросах инфраструктуры.

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863871738.html

украина

молдавия

бухарест

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в мире, украина, молдавия, бухарест, эмине джапарова, евросоюз, нато, еврокомиссия