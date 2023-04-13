https://ria.ru/20230413/vstrecha-1865189638.html
Чавушоглу анонсировал встречу с главой МИД Саудовской Аравии
Чавушоглу анонсировал встречу с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.04.2023
Чавушоглу анонсировал встречу с главой МИД Саудовской Аравии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах встретиться с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в ближайшие дни. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:26
2023-04-13T22:26
2023-04-13T22:26
в мире
саудовская аравия
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
джамаль хашукджи
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793982946_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_1d1263a17ed4b0f4d9230f8ad8f8da8a.jpg
АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах встретиться с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в ближайшие дни. Первый за много лет раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Саудовской Аравии и Турции прошел в понедельник в Эр-Рияде, сообщило ранее саудовское агентство новостей SPA. "Мы договорились встретиться с министром иностранных дел Саудовской Аравии в ближайшие дни", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk. Саудовская Аравия и Турция практически прекратили отношения более пяти лет назад на фоне поддержки Анкарой Катара в противостоянии с Эр-Риядом и убийства в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. С 2021 года отношения между двумя странами стали улучшаться и заметно укрепились после первого за пять лет официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию в 2022 году.
https://ria.ru/20230410/nato-1864311328.html
саудовская аравия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793982946_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_95fdb4d1e507f7e589000b69658fb63d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, джамаль хашукджи, мевлют чавушоглу
В мире, Саудовская Аравия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Джамаль Хашукджи, Мевлют Чавушоглу
Чавушоглу анонсировал встречу с главой МИД Саудовской Аравии
Глава МИД Турции Чавушоглу анонсировал встречу с коллегой из Саудовской Аравии Аль Саудом