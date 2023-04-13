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Чавушоглу анонсировал встречу с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.04.2023
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22:26 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/vstrecha-1865189638.html
Чавушоглу анонсировал встречу с главой МИД Саудовской Аравии
Чавушоглу анонсировал встречу с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.04.2023
Чавушоглу анонсировал встречу с главой МИД Саудовской Аравии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах встретиться с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в ближайшие дни. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:26
2023-04-13T22:26
в мире
саудовская аравия
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
джамаль хашукджи
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах встретиться с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в ближайшие дни. Первый за много лет раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Саудовской Аравии и Турции прошел в понедельник в Эр-Рияде, сообщило ранее саудовское агентство новостей SPA. "Мы договорились встретиться с министром иностранных дел Саудовской Аравии в ближайшие дни", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk. Саудовская Аравия и Турция практически прекратили отношения более пяти лет назад на фоне поддержки Анкарой Катара в противостоянии с Эр-Риядом и убийства в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. С 2021 года отношения между двумя странами стали улучшаться и заметно укрепились после первого за пять лет официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию в 2022 году.
https://ria.ru/20230410/nato-1864311328.html
саудовская аравия
турция
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в мире, саудовская аравия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, джамаль хашукджи, мевлют чавушоглу
В мире, Саудовская Аравия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Джамаль Хашукджи, Мевлют Чавушоглу
Чавушоглу анонсировал встречу с главой МИД Саудовской Аравии

Глава МИД Турции Чавушоглу анонсировал встречу с коллегой из Саудовской Аравии Аль Саудом

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах встретиться с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в ближайшие дни.
Первый за много лет раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Саудовской Аравии и Турции прошел в понедельник в Эр-Рияде, сообщило ранее саудовское агентство новостей SPA.
"Мы договорились встретиться с министром иностранных дел Саудовской Аравии в ближайшие дни", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk.
Саудовская Аравия и Турция практически прекратили отношения более пяти лет назад на фоне поддержки Анкарой Катара в противостоянии с Эр-Риядом и убийства в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. С 2021 года отношения между двумя странами стали улучшаться и заметно укрепились после первого за пять лет официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию в 2022 году.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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В миреСаудовская АравияТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганДжамаль ХашукджиМевлют Чавушоглу
 
 
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