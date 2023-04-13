В Госдуме попросили организовать встречу с послом США
Депутат Пискарев обратился в МИД с просьбой организовать встречу с послом США Линн Трейси
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой организовать встречу с послом США в Москве Линн Трейси, ее ожидают на заседании комиссии 18 апреля в рамках обсуждения расследования деятельности американских биолабораторий на Украине.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее обратился к Пискареву с предложением пригласить в Думу посла США, который будет отвечать за явку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в РФ для дачи показаний в рамках расследования парламентской комиссии по биолабораториям.
"Вчера я обратился в МИД России с просьбой организовать встречу с послом США в России Линн Трейси в стенах Государственной Думы... Мы открыты для конструктивного диалога. Ждём Линн Трейси на заседание комиссии ГД по иностранному вмешательству 18 апреля", - написал он в телеграм-канале.
Политик отметил, что в рамках комиссии был собран обширный материал о разработках США на Украине биооружия. При этом, указал он, "актуальность получения информации от г-жи Нуланд по-прежнему не пропала".
"Хотелось бы выяснить причину её нежелания отвечать на вопросы в сфере международной биологической безопасности. Вместе с тем готовы выслушать объяснения и от посла США в России", - пояснил он.
В среду Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ до этого уже поддержала Госдума.