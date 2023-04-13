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В Госдуме попросили организовать встречу с послом США - РИА Новости, 13.04.2023
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18:00 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/vstrecha-1865141664.html
В Госдуме попросили организовать встречу с послом США
В Госдуме попросили организовать встречу с послом США - РИА Новости, 13.04.2023
В Госдуме попросили организовать встречу с послом США
Глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой организовать встречу с послом США в Москве Линн РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:00
2023-04-13T18:00
сша
россия
украина
виктория нуланд
линн трейси
госдума рф
совет федерации рф
василий пискарев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой организовать встречу с послом США в Москве Линн Трейси, ее ожидают на заседании комиссии 18 апреля в рамках обсуждения расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее обратился к Пискареву с предложением пригласить в Думу посла США, который будет отвечать за явку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в РФ для дачи показаний в рамках расследования парламентской комиссии по биолабораториям. "Вчера я обратился в МИД России с просьбой организовать встречу с послом США в России Линн Трейси в стенах Государственной Думы... Мы открыты для конструктивного диалога. Ждём Линн Трейси на заседание комиссии ГД по иностранному вмешательству 18 апреля", - написал он в телеграм-канале. Политик отметил, что в рамках комиссии был собран обширный материал о разработках США на Украине биооружия. При этом, указал он, "актуальность получения информации от г-жи Нуланд по-прежнему не пропала". "Хотелось бы выяснить причину её нежелания отвечать на вопросы в сфере международной биологической безопасности. Вместе с тем готовы выслушать объяснения и от посла США в России", - пояснил он. В среду Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ до этого уже поддержала Госдума.
https://ria.ru/20230207/ssha-1850326734.html
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сша, россия, украина, виктория нуланд, линн трейси, госдума рф, совет федерации рф, василий пискарев
США, Россия, Украина, Виктория Нуланд, Линн Трейси, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Василий Пискарев
В Госдуме попросили организовать встречу с послом США

Депутат Пискарев обратился в МИД с просьбой организовать встречу с послом США Линн Трейси

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой организовать встречу с послом США в Москве Линн Трейси, ее ожидают на заседании комиссии 18 апреля в рамках обсуждения расследования деятельности американских биолабораторий на Украине.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее обратился к Пискареву с предложением пригласить в Думу посла США, который будет отвечать за явку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в РФ для дачи показаний в рамках расследования парламентской комиссии по биолабораториям.
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"Вчера я обратился в МИД России с просьбой организовать встречу с послом США в России Линн Трейси в стенах Государственной Думы... Мы открыты для конструктивного диалога. Ждём Линн Трейси на заседание комиссии ГД по иностранному вмешательству 18 апреля", - написал он в телеграм-канале.
Политик отметил, что в рамках комиссии был собран обширный материал о разработках США на Украине биооружия. При этом, указал он, "актуальность получения информации от г-жи Нуланд по-прежнему не пропала".
"Хотелось бы выяснить причину её нежелания отвечать на вопросы в сфере международной биологической безопасности. Вместе с тем готовы выслушать объяснения и от посла США в России", - пояснил он.
В среду Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ до этого уже поддержала Госдума.
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