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В Госдуме попросили организовать встречу с послом США

В Госдуме попросили организовать встречу с послом США - РИА Новости, 13.04.2023

В Госдуме попросили организовать встречу с послом США

Глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой организовать встречу с послом США в Москве Линн РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:00

2023-04-13T18:00

2023-04-13T18:00

сша

россия

украина

виктория нуланд

линн трейси

госдума рф

совет федерации рф

василий пискарев

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой организовать встречу с послом США в Москве Линн Трейси, ее ожидают на заседании комиссии 18 апреля в рамках обсуждения расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее обратился к Пискареву с предложением пригласить в Думу посла США, который будет отвечать за явку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в РФ для дачи показаний в рамках расследования парламентской комиссии по биолабораториям. "Вчера я обратился в МИД России с просьбой организовать встречу с послом США в России Линн Трейси в стенах Государственной Думы... Мы открыты для конструктивного диалога. Ждём Линн Трейси на заседание комиссии ГД по иностранному вмешательству 18 апреля", - написал он в телеграм-канале. Политик отметил, что в рамках комиссии был собран обширный материал о разработках США на Украине биооружия. При этом, указал он, "актуальность получения информации от г-жи Нуланд по-прежнему не пропала". "Хотелось бы выяснить причину её нежелания отвечать на вопросы в сфере международной биологической безопасности. Вместе с тем готовы выслушать объяснения и от посла США в России", - пояснил он. В среду Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ до этого уже поддержала Госдума.

https://ria.ru/20230207/ssha-1850326734.html

https://ria.ru/20230405/konflikt-1863150067.html

сша

россия

украина

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сша, россия, украина, виктория нуланд, линн трейси, госдума рф, совет федерации рф, василий пискарев