https://ria.ru/20230413/volkswagen-1865124690.html
Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа
Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа - РИА Новости, 13.04.2023
Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа
Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всех активов немецкой компании Volkswagen в России по первому иску Горьковского автозавода на сумму более... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:39
2023-04-13T17:39
2023-04-13T17:40
нижегородская область
volkswagen group
фольксваген груп рус
группа газ
россия
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151385/07/1513850765_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_bb00eeda5bc31ed43cc254bf2b33560f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всех активов немецкой компании Volkswagen в России по первому иску Горьковского автозавода на сумму более 15,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как следует из материалов суда, 10 апреля в Арбитражный суд Нижегородской области поступили еще четыре ходатайства - от "Фольксваген финанс Люксембург С.А.", "Шкода авто А.С", "Фольксваген Групп рус" и "Фольксваген акциенгезельшафт", которые требуют отменить решение суда от 17 марта по принятию обеспечительных мер."Арбитражный суд Нижегородской области, рассмотрев ходатайства..., определил: отменить в полном объеме обеспечительные меры, принятые определением от 17 марта 2023 года", - заявил на заседании судья Дмитрий Окороков.Он отметил, что определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.Семнадцатого марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить ухода Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".Горьковский автозавод 7 апреля подал в Арбитражный суд Нижегородской области второй иск к Volkswagen. Как следует из картотеки суда, ГАЗ требует взыскать 28,405 миллиарда рублей с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft). Заседание суда по этому иску назначено на 7 июня. При этом суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по второму иску Горьковского автозавода.Конфликт связан с расторжением соглашения о контрактной сборке автомобилей немецкого автоконцерна на мощностях ГАЗа, которая велась до весны 2022 года. Российский автопроизводитель потребовал признать его недействительным и выплатить понесенный им убыток. Обеспечительные меры на российские активы Volkswagen наложены, чтобы не допустить его уход из страны до разрешения ситуации. В Volkswagen РИА Новости позднее заявили, что находятся в процессе продажи завода инвестору из России и удивлены иску от ГАЗа.
https://ria.ru/20230406/chery-1863381024.html
https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151385/07/1513850765_5:0:2138:1600_1920x0_80_0_0_9121f6e56420b64f971a0f2a3f453423.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, volkswagen group, фольксваген груп рус, группа газ, россия, происшествия, авто
Нижегородская область, Volkswagen Group, Фольксваген Груп Рус, Группа ГАЗ, Россия, Происшествия, Авто
Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа
Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа на 15,5 миллиарда рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всех активов немецкой компании Volkswagen в России по первому иску Горьковского автозавода на сумму более 15,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как следует из материалов суда, 10 апреля в Арбитражный суд Нижегородской области поступили еще четыре ходатайства - от "Фольксваген финанс Люксембург С.А.", "Шкода авто А.С", "Фольксваген Групп рус" и "Фольксваген акциенгезельшафт", которые требуют отменить решение суда от 17 марта по принятию обеспечительных мер.
СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery
"Арбитражный суд Нижегородской области, рассмотрев ходатайства..., определил: отменить в полном объеме обеспечительные меры, принятые определением от 17 марта 2023 года", - заявил на заседании судья Дмитрий Окороков.
Он отметил, что определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.
Семнадцатого марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить ухода Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".
Горьковский автозавод 7 апреля подал в Арбитражный суд Нижегородской области второй иск к Volkswagen. Как следует из картотеки суда, ГАЗ требует взыскать 28,405 миллиарда рублей с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft). Заседание суда по этому иску назначено на 7 июня. При этом суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по второму иску Горьковского автозавода.
Конфликт связан с расторжением соглашения о контрактной сборке автомобилей немецкого автоконцерна на мощностях ГАЗа, которая велась до весны 2022 года. Российский автопроизводитель потребовал признать его недействительным и выплатить понесенный им убыток. Обеспечительные меры на российские активы Volkswagen наложены, чтобы не допустить его уход из страны до разрешения ситуации. В Volkswagen РИА Новости позднее заявили, что находятся в процессе продажи завода инвестору из России и удивлены иску от ГАЗа.
"Вместо европейских марок": какие модели захватывают российский авторынок