Рейтинг@Mail.ru
Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 13.04.2023 (обновлено: 17:40 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/volkswagen-1865124690.html
Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа
Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа - РИА Новости, 13.04.2023
Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа
Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всех активов немецкой компании Volkswagen в России по первому иску Горьковского автозавода на сумму более... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:39
2023-04-13T17:40
нижегородская область
volkswagen group
фольксваген груп рус
группа газ
россия
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151385/07/1513850765_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_bb00eeda5bc31ed43cc254bf2b33560f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всех активов немецкой компании Volkswagen в России по первому иску Горьковского автозавода на сумму более 15,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как следует из материалов суда, 10 апреля в Арбитражный суд Нижегородской области поступили еще четыре ходатайства - от "Фольксваген финанс Люксембург С.А.", "Шкода авто А.С", "Фольксваген Групп рус" и "Фольксваген акциенгезельшафт", которые требуют отменить решение суда от 17 марта по принятию обеспечительных мер."Арбитражный суд Нижегородской области, рассмотрев ходатайства..., определил: отменить в полном объеме обеспечительные меры, принятые определением от 17 марта 2023 года", - заявил на заседании судья Дмитрий Окороков.Он отметил, что определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.Семнадцатого марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить ухода Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".Горьковский автозавод 7 апреля подал в Арбитражный суд Нижегородской области второй иск к Volkswagen. Как следует из картотеки суда, ГАЗ требует взыскать 28,405 миллиарда рублей с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft). Заседание суда по этому иску назначено на 7 июня. При этом суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по второму иску Горьковского автозавода.Конфликт связан с расторжением соглашения о контрактной сборке автомобилей немецкого автоконцерна на мощностях ГАЗа, которая велась до весны 2022 года. Российский автопроизводитель потребовал признать его недействительным и выплатить понесенный им убыток. Обеспечительные меры на российские активы Volkswagen наложены, чтобы не допустить его уход из страны до разрешения ситуации. В Volkswagen РИА Новости позднее заявили, что находятся в процессе продажи завода инвестору из России и удивлены иску от ГАЗа.
https://ria.ru/20230406/chery-1863381024.html
https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151385/07/1513850765_5:0:2138:1600_1920x0_80_0_0_9121f6e56420b64f971a0f2a3f453423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, volkswagen group, фольксваген груп рус, группа газ, россия, происшествия, авто
Нижегородская область, Volkswagen Group, Фольксваген Груп Рус, Группа ГАЗ, Россия, Происшествия, Авто
Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа

Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа на 15,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Volkswagen
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Volkswagen. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всех активов немецкой компании Volkswagen в России по первому иску Горьковского автозавода на сумму более 15,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как следует из материалов суда, 10 апреля в Арбитражный суд Нижегородской области поступили еще четыре ходатайства - от "Фольксваген финанс Люксембург С.А.", "Шкода авто А.С", "Фольксваген Групп рус" и "Фольксваген акциенгезельшафт", которые требуют отменить решение суда от 17 марта по принятию обеспечительных мер.
Завод Volkswagen в России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery
6 апреля, 09:25
"Арбитражный суд Нижегородской области, рассмотрев ходатайства..., определил: отменить в полном объеме обеспечительные меры, принятые определением от 17 марта 2023 года", - заявил на заседании судья Дмитрий Окороков.
Он отметил, что определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.
Семнадцатого марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить ухода Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".
Горьковский автозавод 7 апреля подал в Арбитражный суд Нижегородской области второй иск к Volkswagen. Как следует из картотеки суда, ГАЗ требует взыскать 28,405 миллиарда рублей с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft). Заседание суда по этому иску назначено на 7 июня. При этом суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по второму иску Горьковского автозавода.
Конфликт связан с расторжением соглашения о контрактной сборке автомобилей немецкого автоконцерна на мощностях ГАЗа, которая велась до весны 2022 года. Российский автопроизводитель потребовал признать его недействительным и выплатить понесенный им убыток. Обеспечительные меры на российские активы Volkswagen наложены, чтобы не допустить его уход из страны до разрешения ситуации. В Volkswagen РИА Новости позднее заявили, что находятся в процессе продажи завода инвестору из России и удивлены иску от ГАЗа.
Рынок подержанных автомобилей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
"Вместо европейских марок": какие модели захватывают российский авторынок
6 февраля, 08:00
 
Нижегородская областьVolkswagen GroupФольксваген Груп РусГруппа ГАЗРоссияПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала