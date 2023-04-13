https://ria.ru/20230413/volkswagen-1865124690.html

Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа

Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа - РИА Новости, 13.04.2023

Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа

Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всех активов немецкой компании Volkswagen в России по первому иску Горьковского автозавода на сумму более... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:39

2023-04-13T17:39

2023-04-13T17:40

нижегородская область

volkswagen group

фольксваген груп рус

группа газ

россия

происшествия

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всех активов немецкой компании Volkswagen в России по первому иску Горьковского автозавода на сумму более 15,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как следует из материалов суда, 10 апреля в Арбитражный суд Нижегородской области поступили еще четыре ходатайства - от "Фольксваген финанс Люксембург С.А.", "Шкода авто А.С", "Фольксваген Групп рус" и "Фольксваген акциенгезельшафт", которые требуют отменить решение суда от 17 марта по принятию обеспечительных мер."Арбитражный суд Нижегородской области, рассмотрев ходатайства..., определил: отменить в полном объеме обеспечительные меры, принятые определением от 17 марта 2023 года", - заявил на заседании судья Дмитрий Окороков.Он отметил, что определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.Семнадцатого марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить ухода Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество "Фольксваген Груп Рус".Горьковский автозавод 7 апреля подал в Арбитражный суд Нижегородской области второй иск к Volkswagen. Как следует из картотеки суда, ГАЗ требует взыскать 28,405 миллиарда рублей с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft). Заседание суда по этому иску назначено на 7 июня. При этом суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по второму иску Горьковского автозавода.Конфликт связан с расторжением соглашения о контрактной сборке автомобилей немецкого автоконцерна на мощностях ГАЗа, которая велась до весны 2022 года. Российский автопроизводитель потребовал признать его недействительным и выплатить понесенный им убыток. Обеспечительные меры на российские активы Volkswagen наложены, чтобы не допустить его уход из страны до разрешения ситуации. В Volkswagen РИА Новости позднее заявили, что находятся в процессе продажи завода инвестору из России и удивлены иску от ГАЗа.

https://ria.ru/20230406/chery-1863381024.html

https://ria.ru/20230206/kitay-1849308589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижегородская область, volkswagen group, фольксваген груп рус, группа газ, россия, происшествия, авто