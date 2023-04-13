https://ria.ru/20230413/vodoemy-1865009592.html
В Белгородской области появились красные водоемы с резким запахом
В Белгородской области появились красные водоемы с резким запахом - РИА Новости, 13.04.2023
В Белгородской области появились красные водоемы с резким запахом
Водоемы с водой красного цвета с резким химическим запахом появились в Белгородской области, власти разбираются в причинах и проводят анализы проб воды. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:02
2023-04-13T12:02
2023-04-13T12:02
происшествия
белгородская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
красненский район
красногвардейский район
россия
экология в россии
экология
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Водоемы с водой красного цвета с резким химическим запахом появились в Белгородской области, власти разбираются в причинах и проводят анализы проб воды. В соцсетях житель Красногвардейского района пожаловался, что в непосредственной близости от жилых домов появилась "лужа из непонятной жидкости, которая имеет резкий химический запах". Он опубликовал фото с изображением водоема с ярко-красным цветом воды. "В нашем районе произошёл случай слива неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Казацкое. Данная жидкость попала в водосток и находится вне населённого пункта. Движение жидкости локализовано. При обнаружении этого факта мы незамедлительно обратились в полицию и экологическую службу. Проведён забор грунта и жидкости", - прокомментировала глава Красногвардейского района Анна Куташова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она сообщила, что о результатах проверки будет проинформировано население, а также, что опасности для жителей нет. В администрации Красногвардейского района РИА Новости рассказали, что река проходит вдали от населенных пунктов, она огорожена, есть ответственные люди, которые патрулируют и контролируют территорию. "Она никуда не впадает, она находится в водостоке, ни к каким водоемам этот водосток не примыкает, никуда сброс не производится", - добавил собеседник агентства. Чуть позже глава соседнего Красненского района Александр Полторабатько сообщил, что появилась информация о сливе неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Красное. "О проблеме знаю. На место выезжал. Незамедлительно оповестил экологические службы и правоохранительные органы. Организован забор жидкости и грунта. Не переживайте! Опасности для жителей территории нет", - написал чиновник на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В региональном управлении Экоохотнадзора сообщили РИА Новости, что выявили два факт разлива "неустановленной жидкости красного цвета" вблизи сельскохозяйственных участков. "Информация направлена в ОВД по Красногвардейскому району и ОВД по Красненскому району, которыми в настоящий момент проводится проверка. Также информация направлена в Россельхознадзор по Белгородской области", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230410/dtp-1864132648.html
https://ria.ru/20230405/truba-1863184417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), красненский район, красногвардейский район, россия, экология в россии, экология, вода
Происшествия, Белгородская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Красненский район, Красногвардейский район, Россия, Экология в России, Экология, Вода
В Белгородской области появились красные водоемы с резким запахом
В Белгородской области разбираются в причинах появления красных водоемов с резким запахом
БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости.
Водоемы с водой красного цвета с резким химическим запахом появились
в Белгородской области, власти разбираются в причинах и проводят анализы проб воды.
В соцсетях житель Красногвардейского района пожаловался, что в непосредственной близости от жилых домов появилась "лужа из непонятной жидкости, которая имеет резкий химический запах". Он опубликовал фото с изображением водоема с ярко-красным цветом воды.
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"В нашем районе произошёл случай слива неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Казацкое. Данная жидкость попала в водосток и находится вне населённого пункта. Движение жидкости локализовано. При обнаружении этого факта мы незамедлительно обратились в полицию и экологическую службу. Проведён забор грунта и жидкости", - прокомментировала глава Красногвардейского района Анна Куташова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она сообщила, что о результатах проверки будет проинформировано население, а также, что опасности для жителей нет.
В администрации Красногвардейского района РИА Новости рассказали, что река проходит вдали от населенных пунктов, она огорожена, есть ответственные люди, которые патрулируют и контролируют территорию. "Она никуда не впадает, она находится в водостоке, ни к каким водоемам этот водосток не примыкает, никуда сброс не производится", - добавил собеседник агентства.
Чуть позже глава соседнего Красненского района Александр Полторабатько сообщил, что появилась информация о сливе неизвестной жидкости красно-розового цвета вблизи села Красное. "О проблеме знаю. На место выезжал. Незамедлительно оповестил экологические службы и правоохранительные органы. Организован забор жидкости и грунта. Не переживайте! Опасности для жителей территории нет", - написал чиновник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В региональном управлении Экоохотнадзора сообщили РИА Новости, что выявили два факт разлива "неустановленной жидкости красного цвета" вблизи сельскохозяйственных участков. "Информация направлена в ОВД по Красногвардейскому району
и ОВД по Красненскому району
, которыми в настоящий момент проводится проверка. Также информация направлена в Россельхознадзор
по Белгородской области", - добавили в ведомстве.
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