https://ria.ru/20230413/utechka-1865011122.html

Байден не обсуждал с Сунаком утечку секретных материалов

Байден не обсуждал с Сунаком утечку секретных материалов - РИА Новости, 13.04.2023

Байден не обсуждал с Сунаком утечку секретных материалов

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак не обсуждали утечку секретных материалов в ходе встречи накануне, заявила в четверг на... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:05

2023-04-13T12:05

2023-04-13T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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нато

великобритания

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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак не обсуждали утечку секретных материалов в ходе встречи накануне, заявила в четверг на пресс-конференции официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Джо Байден находится с визитом в Великобритании и Ирландии с 11 по 14 апреля. Накануне он провел встречу с британским премьером Сунаком.Трансляция велась на сайте Белого дома.Жан-Пьер также добавила, что расследование утечки продолжается.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230413/utechka-1864956115.html

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, риши сунак, нато, великобритания, утечка материалов пентагона