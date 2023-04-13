https://ria.ru/20230413/utechka-1865011122.html
Байден не обсуждал с Сунаком утечку секретных материалов
Байден не обсуждал с Сунаком утечку секретных материалов - РИА Новости, 13.04.2023
Байден не обсуждал с Сунаком утечку секретных материалов
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак не обсуждали утечку секретных материалов в ходе встречи накануне, заявила в четверг на... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:05
2023-04-13T12:05
2023-04-13T23:46
специальная военная операция на украине
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риши сунак
нато
великобритания
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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак не обсуждали утечку секретных материалов в ходе встречи накануне, заявила в четверг на пресс-конференции официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Джо Байден находится с визитом в Великобритании и Ирландии с 11 по 14 апреля. Накануне он провел встречу с британским премьером Сунаком.Трансляция велась на сайте Белого дома.Жан-Пьер также добавила, что расследование утечки продолжается.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
https://ria.ru/20230413/utechka-1864956115.html
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, риши сунак, нато, великобритания, утечка материалов пентагона
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Риши Сунак, НАТО, Великобритания, Утечка материалов Пентагона
Байден не обсуждал с Сунаком утечку секретных материалов
Белый дом: Байден не обсуждал на встрече с Сунаком утечку секретных материалов Пентагона
ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак не обсуждали утечку секретных материалов в ходе встречи накануне, заявила в четверг на пресс-конференции
официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Джо Байден находится с визитом в Великобритании и Ирландии с 11 по 14 апреля. Накануне он провел встречу с британским премьером Сунаком.
Утечку документов могли согласовать с Вашингтоном, считает экс-агент ФБР
«
"Этот (вопрос) не поднимался – утечка, утечка документов – в этом разговоре. Так что я могу это подтвердить всем вам", - сказала она на совместной пресс-конференции с представителем Совета национальной безопасности США Амандой Слоат.
Трансляция велась на сайте Белого дома.
Жан-Пьер также добавила, что расследование утечки продолжается.
Утечки из Пентагона: Зеленский под колпаком, ЧВК под носом у США
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
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