УПЦ впервые после 110-летнего перерыва самостоятельно освятила миро в Киеве
Каноническая УПЦ впервые после 110-летнего перерыва самостоятельно освятила миро в Киеве
© Фото : пресс-служба УПЦЧин мироварения, который возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании
© Фото : пресс-служба УПЦ
Чин мироварения, который возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь приступила к самостоятельному варению мира (используемого в богослужениях и таинствах благовонного масла), что является прерогативой независимых поместных православных Церквей, его освятили в Киеве впервые после 110-летнего перерыва, сообщает сайт УПЦ.
"В Великий понедельник, в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании, где находится резиденция предстоятеля УПЦ, начался чин мироварения, который возглавил блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Миро было освящено на божественной литургии в Великий четверг", – говорится в сообщении.
Варение и освящение мира по традиции совершается только предстоятелем поместной (автокефальной, независимой) Церкви по мере расходования мира, освященного в предыдущие годы. В современной практике после освящения патриархом Московским и всея Руси миро рассылается по всем епархиям и монастырям Русской православной церкви, а также хранится в патриаршей резиденции. Однако во времена Российской империи бытовала практика освящения и варения мира в нескольких центрах, в том числе в Киеве.
Ранее синод УПЦ постановил возобновить мироварение в Киеве. Там отметили, что исторически мироварение в Киевской митрополии началось с середины XV века, однако "из-за революционных событий 1917 года эта практика на Украине прекратилась". По сложившейся практике, миро варили в Москве и отправляли в приходы Русской православной церкви, в том числе находящиеся в Киеве.
Собор УПЦ 27 мая 2022 года объявил о самостоятельности и независимости УПЦ. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.