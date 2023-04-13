https://ria.ru/20230413/upts-1865070844.html

Неизвестные уничтожили поклонный крест в Киевской области

Неизвестные уничтожили поклонный крест в Киевской области - РИА Новости, 13.04.2023

Неизвестные уничтожили поклонный крест в Киевской области

Неизвестные на Украине уничтожили поклонный крест в селе Подолье Киевской области, сообщили в Telegram-канале канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:05

2023-04-13T15:05

2023-04-13T15:10

религия

украина

киевская область

иерусалим

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865069689_0:518:960:1058_1920x0_80_0_0_e31923d6a62c6682180b62f82fea03fe.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Неизвестные на Украине уничтожили поклонный крест в селе Подолье Киевской области, сообщили в Telegram-канале канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). Уточняется, что инцидент произошел 9 апреля, полиция занимается расследованием. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230413/upts-1865015469.html

украина

киевская область

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киевская область, иерусалим, ситуация вокруг упц