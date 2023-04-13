https://ria.ru/20230413/upts-1865070844.html
Неизвестные уничтожили поклонный крест в Киевской области
Неизвестные уничтожили поклонный крест в Киевской области - РИА Новости, 13.04.2023
Неизвестные уничтожили поклонный крест в Киевской области
Неизвестные на Украине уничтожили поклонный крест в селе Подолье Киевской области, сообщили в Telegram-канале канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:05
2023-04-13T15:05
2023-04-13T15:10
религия
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киевская область
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ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Неизвестные на Украине уничтожили поклонный крест в селе Подолье Киевской области, сообщили в Telegram-канале канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). Уточняется, что инцидент произошел 9 апреля, полиция занимается расследованием. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230413/upts-1865015469.html
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украина, киевская область, иерусалим, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киевская область, Иерусалим, Ситуация вокруг УПЦ
Неизвестные уничтожили поклонный крест в Киевской области
УПЦ: неизвестные на Украине уничтожили поклонный крест в селе Подолье Киевской области