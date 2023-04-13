https://ria.ru/20230413/udav-1865017545.html
В Петербурге мужчина проехался в метро с удавом
В Петербурге мужчина проехался в метро с удавом - РИА Новости, 13.04.2023
В Петербурге мужчина проехался в метро с удавом
В Петербурге разыскивают гражданина, который провез в метро удава, рептилия ползала по поручням вагона и попала на видео, сообщает Северо-Западное... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:31
2023-04-13T12:31
2023-04-13T12:31
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. В Петербурге разыскивают гражданина, который провез в метро удава, рептилия ползала по поручням вагона и попала на видео, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. На видеозаписи, размещенной вечером 12 апреля в социальных сетях, молодой человек на перегоне между станциями Волковская и Бухарестская демонстрирует удава, который обвивает поручни подвижного состава. "Ведомство просит всех, кто узнал молодого человека на видео, сообщить имеющуюся информацию о нем по телефону: +7 (812) 719-84-41", - сообщает управление. Добавляется, что Росприроднадзор также готовит запрос в правоохранительные органы для помощи в опознавании молодого человека. Летом 2022 года в социальных сетях появилось две видеозаписи с удавом и питоном, которые ползали в вагонах петербургского метро. В метрополитене заявили, что рассматривают эти действия как хулиганство. Росприроднадзор установил личность героя видео, им оказался один и тот же молодой человек. Ему было объявлено предостережение и "предложено принять меры, направленные на содержание удава в соответствии с требованиями действующего законодательства", сообщает Росприроднадзор. В ведомстве также подчеркнули, что императорский удав занесен в приложение II к перечню видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Кроме того, животное находится в перечне видов, запрещенных к содержанию.
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санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Петербурге мужчина проехался в метро с удавом
В Петербурге ищут мужчину, который провез в метро удава и позволил ему ползать по поручням
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. В Петербурге разыскивают гражданина, который провез в метро удава, рептилия ползала по поручням вагона и попала на видео, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.
На видеозаписи, размещенной вечером 12 апреля в социальных сетях, молодой человек на перегоне между станциями Волковская и Бухарестская демонстрирует удава, который обвивает поручни подвижного состава.
"Ведомство просит всех, кто узнал молодого человека на видео, сообщить имеющуюся информацию о нем по телефону: +7 (812) 719-84-41", - сообщает управление. Добавляется, что Росприроднадзор также готовит запрос в правоохранительные органы для помощи в опознавании молодого человека.
Летом 2022 года в социальных сетях появилось две видеозаписи с удавом и питоном, которые ползали в вагонах петербургского метро. В метрополитене заявили, что рассматривают эти действия как хулиганство. Росприроднадзор установил личность героя видео, им оказался один и тот же молодой человек. Ему было объявлено предостережение и "предложено принять меры, направленные на содержание удава в соответствии с требованиями действующего законодательства", сообщает Росприроднадзор.
В ведомстве также подчеркнули, что императорский удав занесен в приложение II к перечню видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Кроме того, животное находится в перечне видов, запрещенных к содержанию.
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