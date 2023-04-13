https://ria.ru/20230413/ubiystvo-1865020168.html
В Челябинске задержали еще двух подозреваемых в убийстве подростка
В Челябинске задержали еще двух подозреваемых в убийстве подростка - РИА Новости, 13.04.2023
В Челябинске задержали еще двух подозреваемых в убийстве подростка
Еще двое подозреваемых задержаны в ходе расследования резонансного убийства 17-летнего подростка в Челябинске, сообщило в четверг следственное управление СК РФ... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:37
2023-04-13T12:37
2023-04-13T12:38
происшествия
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Еще двое подозреваемых задержаны в ходе расследования резонансного убийства 17-летнего подростка в Челябинске, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону. Подростка нашли зарезанным в ночь на воскресенье около одного из домов в Челябинске. Вскоре полиция задержала четырех подозреваемых: по данным сыщиков, они избили юношу, а один из них добил его ножом. Задержанные арестованы по статье об убийстве. "Установлена причастность к совершению преступления еще двух мужчин, которые задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в релизе. Решается вопрос об их заключении в СИЗО. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Молодой человек признался, что именно он ударил подростка ножом. По данным полиции, первые четверо задержанных - иностранцы. Один работает в России на основе патента, у другого есть разрешение на временное проживание. Еще двое – несовершеннолетние, они живут в Челябинске вместе с законным представителем, имеющим патент на трудовую деятельность. О пятом и шестом подозреваемых детальных данных пока нет.
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864189965.html
https://ria.ru/20230407/bumerang-1863307066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство
В Челябинске задержали еще двух подозреваемых в убийстве подростка
В Челябинске задержали еще двух подозреваемых в убийстве семнадцатилетнего подростка
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости.
Еще двое подозреваемых задержаны в ходе расследования резонансного убийства 17-летнего подростка в Челябинске, сообщило
в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Подростка нашли зарезанным в ночь на воскресенье около одного из домов в Челябинске. Вскоре полиция задержала четырех подозреваемых: по данным сыщиков, они избили юношу, а один из них добил его ножом. Задержанные арестованы по статье об убийстве.
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"Установлена причастность к совершению преступления еще двух мужчин, которые задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в релизе.
Решается вопрос об их заключении в СИЗО. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Молодой человек признался, что именно он ударил подростка ножом.
По данным полиции, первые четверо задержанных - иностранцы. Один работает в России на основе патента, у другого есть разрешение на временное проживание. Еще двое – несовершеннолетние, они живут в Челябинске вместе с законным представителем, имеющим патент на трудовую деятельность.
О пятом и шестом подозреваемых детальных данных пока нет.
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