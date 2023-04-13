https://ria.ru/20230413/ubiystvo-1865020168.html

В Челябинске задержали еще двух подозреваемых в убийстве подростка

В Челябинске задержали еще двух подозреваемых в убийстве подростка - РИА Новости, 13.04.2023

В Челябинске задержали еще двух подозреваемых в убийстве подростка

Еще двое подозреваемых задержаны в ходе расследования резонансного убийства 17-летнего подростка в Челябинске, сообщило в четверг следственное управление СК РФ... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:37

2023-04-13T12:37

2023-04-13T12:38

происшествия

челябинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Еще двое подозреваемых задержаны в ходе расследования резонансного убийства 17-летнего подростка в Челябинске, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону. Подростка нашли зарезанным в ночь на воскресенье около одного из домов в Челябинске. Вскоре полиция задержала четырех подозреваемых: по данным сыщиков, они избили юношу, а один из них добил его ножом. Задержанные арестованы по статье об убийстве. "Установлена причастность к совершению преступления еще двух мужчин, которые задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в релизе. Решается вопрос об их заключении в СИЗО. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Молодой человек признался, что именно он ударил подростка ножом. По данным полиции, первые четверо задержанных - иностранцы. Один работает в России на основе патента, у другого есть разрешение на временное проживание. Еще двое – несовершеннолетние, они живут в Челябинске вместе с законным представителем, имеющим патент на трудовую деятельность. О пятом и шестом подозреваемых детальных данных пока нет.

https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864189965.html

https://ria.ru/20230407/bumerang-1863307066.html

челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство