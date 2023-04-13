https://ria.ru/20230413/twitter-1865190317.html

Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации

Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации - РИА Новости, 13.04.2023

Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск на своем аккаунте предложил пользователям начать монетизировать свои ленты, размещая платные видео и текстовый... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T22:29

2023-04-13T22:29

2023-04-13T22:29

в мире

илон маск

twitter

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск на своем аккаунте предложил пользователям начать монетизировать свои ленты, размещая платные видео и текстовый контент для подписчиков. "Подайте заявку с предложением подписки своим читателям - от длинных текстов до многочасовых видео", - написал Маск в своем Twitter. Согласно его предложению, в течение 12 месяцев "Twitter не будет забирать никаких средств" из заработанных пользователями. "А еще мы будем продвигать ваши творения. Наша цель - сделать максимальным успех создателей", - заверил Маск, пообещав, что "покинуть платформу можно будет в любое время, забрав при этом свои произведения".

https://ria.ru/20230412/twitter-1864912563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, twitter