Рейтинг@Mail.ru
Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/twitter-1865190317.html
Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации
Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации - РИА Новости, 13.04.2023
Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск на своем аккаунте предложил пользователям начать монетизировать свои ленты, размещая платные видео и текстовый... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:29
2023-04-13T22:29
в мире
илон маск
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:46:2944:1702_1920x0_80_0_0_21a8cfbab1d88e5f422a62d3c331d38a.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск на своем аккаунте предложил пользователям начать монетизировать свои ленты, размещая платные видео и текстовый контент для подписчиков. "Подайте заявку с предложением подписки своим читателям - от длинных текстов до многочасовых видео", - написал Маск в своем Twitter. Согласно его предложению, в течение 12 месяцев "Twitter не будет забирать никаких средств" из заработанных пользователями. "А еще мы будем продвигать ваши творения. Наша цель - сделать максимальным успех создателей", - заверил Маск, пообещав, что "покинуть платформу можно будет в любое время, забрав при этом свои произведения".
https://ria.ru/20230412/twitter-1864912563.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b6a123cba4ee14b5c3b95648719e9e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, twitter
В мире, Илон Маск, Twitter
Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации

Маск предложил пользователям Twitter ввести платную подписку на свои видео

© AP Photo / Pool/Britta PedersenВладелец социальной сети Twitter Илон Маск
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск на своем аккаунте предложил пользователям начать монетизировать свои ленты, размещая платные видео и текстовый контент для подписчиков.
"Подайте заявку с предложением подписки своим читателям - от длинных текстов до многочасовых видео", - написал Маск в своем Twitter.
Согласно его предложению, в течение 12 месяцев "Twitter не будет забирать никаких средств" из заработанных пользователями.
"А еще мы будем продвигать ваши творения. Наша цель - сделать максимальным успех создателей", - заверил Маск, пообещав, что "покинуть платформу можно будет в любое время, забрав при этом свои произведения".
Приложение Twitter на смартфоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter
12 апреля, 20:53
 
В миреИлон МаскTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала