https://ria.ru/20230413/twitter-1865190317.html
Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации
Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации - РИА Новости, 13.04.2023
Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск на своем аккаунте предложил пользователям начать монетизировать свои ленты, размещая платные видео и текстовый... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:29
2023-04-13T22:29
2023-04-13T22:29
в мире
илон маск
twitter
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск на своем аккаунте предложил пользователям начать монетизировать свои ленты, размещая платные видео и текстовый контент для подписчиков. "Подайте заявку с предложением подписки своим читателям - от длинных текстов до многочасовых видео", - написал Маск в своем Twitter. Согласно его предложению, в течение 12 месяцев "Twitter не будет забирать никаких средств" из заработанных пользователями. "А еще мы будем продвигать ваши творения. Наша цель - сделать максимальным успех создателей", - заверил Маск, пообещав, что "покинуть платформу можно будет в любое время, забрав при этом свои произведения".
https://ria.ru/20230412/twitter-1864912563.html
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в мире, илон маск, twitter
В мире, Илон Маск, Twitter
Маск предложил пользователям Twitter способ монетизации
Маск предложил пользователям Twitter ввести платную подписку на свои видео
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости.
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск на своем аккаунте
предложил пользователям начать монетизировать свои ленты, размещая платные видео и текстовый контент для подписчиков.
"Подайте заявку с предложением подписки своим читателям - от длинных текстов до многочасовых видео", - написал Маск в своем Twitter.
Согласно его предложению, в течение 12 месяцев "Twitter не будет забирать никаких средств" из заработанных пользователями.
"А еще мы будем продвигать ваши творения. Наша цель - сделать максимальным успех создателей", - заверил Маск, пообещав, что "покинуть платформу можно будет в любое время, забрав при этом свои произведения".
Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter