https://ria.ru/20230413/tovarooborot-1864949487.html

Товарооборот России и Китая вырос на 38,7 процента

Товарооборот России и Китая вырос на 38,7 процента - РИА Новости, 13.04.2023

Товарооборот России и Китая вырос на 38,7 процента

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2023 года вырос на 38,7 процента и составил 53,845 миллиарда долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T06:30

2023-04-13T06:30

2023-04-13T10:00

в мире

китай

россия

пекин

дмитрий песков

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753199010_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1fdb0d43c826eccc683d6517f2425c7.jpg

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2023 года вырос на 38,7 процента и составил 53,845 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период экспортировал в Россию товаров на 24,073 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 47,1 процента, импорт же вырос на 32,6 процента, составив 29,772 миллиарда долларов.Отдельно в марте уровень товарооборота двух стран составил 20,064 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,02 миллиарда, а приобрела оттуда — на 9,044 миллиарда.По итогам 2022 года товарооборот между странами вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, доведя его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров России и Китая в Пекине 4 февраля 2022 года представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР обозначил новую цель по наращиванию товарооборота в 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20230412/eksport-1864805242.html

https://ria.ru/20230413/rynok-1864946927.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, пекин, дмитрий песков, си цзиньпин