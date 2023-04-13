https://ria.ru/20230413/tovarooborot-1864949487.html
Товарооборот России и Китая вырос на 38,7 процента
Товарооборот России и Китая вырос на 38,7 процента - РИА Новости, 13.04.2023
Товарооборот России и Китая вырос на 38,7 процента
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2023 года вырос на 38,7 процента и составил 53,845 миллиарда долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:30
2023-04-13T06:30
2023-04-13T10:00
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ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2023 года вырос на 38,7 процента и составил 53,845 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период экспортировал в Россию товаров на 24,073 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 47,1 процента, импорт же вырос на 32,6 процента, составив 29,772 миллиарда долларов.Отдельно в марте уровень товарооборота двух стран составил 20,064 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,02 миллиарда, а приобрела оттуда — на 9,044 миллиарда.По итогам 2022 года товарооборот между странами вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, доведя его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров России и Китая в Пекине 4 февраля 2022 года представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР обозначил новую цель по наращиванию товарооборота в 250 миллиардов долларов в год.
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в мире, китай, россия, пекин, дмитрий песков, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Пекин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Товарооборот России и Китая вырос на 38,7 процента
Товарооборот России и Китая по итогам первого квартала 2023 года вырос на 38,7 процента
ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2023 года вырос на 38,7 процента и составил 53,845 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период экспортировал в Россию товаров на 24,073 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 47,1 процента, импорт же вырос на 32,6 процента, составив 29,772 миллиарда долларов.
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Отдельно в марте уровень товарооборота двух стран составил 20,064 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,02 миллиарда, а приобрела оттуда — на 9,044 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот между странами вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Президент России Владимир Путин
и председатель КНР Си Цзиньпин
ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, доведя его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году.
После переговоров лидеров России и Китая в Пекине
4 февраля 2022 года представитель Кремля Дмитрий Песков
сообщил, что председатель КНР обозначил новую цель по наращиванию товарооборота в 250 миллиардов долларов в год.
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