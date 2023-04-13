https://ria.ru/20230413/time-1865140626.html

Гершкович, Грайнер и Маск попали в список самых влиятельных людей года Time

Гершкович, Грайнер и Маск попали в список самых влиятельных людей года Time - РИА Новости, 13.04.2023

Гершкович, Грайнер и Маск попали в список самых влиятельных людей года Time

Журнал Time внес в список 100 самых влиятельных людей 2023 года арестованного в России по делу о шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:55

2023-04-13T17:55

2023-04-13T17:55

в мире

россия

эван гершкович

бриттни грайнер

илон маск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Журнал Time внес в список 100 самых влиятельных людей 2023 года арестованного в России по делу о шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и миллиардера и основателя компании Space X Илона Маска. В материале про Маска предложившая его кандидатуру журналист отмечает, что он смог выделиться из толпы обычных технарей "своим безграничным воображением и неустанным стремлением", однако не так давно после покупки Twitter также превратился "в самого богатого интернет-тролля в мире". Журналист однако считает Маска в 2023 году "противоположностью прогрессу" из-за того, что он тратит слишком много своего времени на публикации в соцсети, когда мог бы продолжать свои "дерзкие и воодушевляющие" шаги в карьере. В материале о Грайнер предложившая ее спортсменка указывает, что ситуация с задержанной в РФ баскетболисткой "привлекла внимание к десяткам американцев", находящихся в заключении в других странах. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". Гражданина России Виктора Бута 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бут находился в заключении в США почти 15 лет, Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту "Шереметьево" и приговорена к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

https://ria.ru/20230330/mask-1861756278.html

https://ria.ru/20230412/gershkovich-1864911003.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, эван гершкович, бриттни грайнер, илон маск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)