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В Кремле заявили о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня - РИА Новости, 13.04.2023
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13:09 13.04.2023 (обновлено: 13:24 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/tayvan-1865029430.html
В Кремле заявили о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня
В Кремле заявили о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня - РИА Новости, 13.04.2023
В Кремле заявили о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:09
2023-04-13T13:24
в мире
тайвань
китай
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня."Что касается положения дел вокруг Тайваня, то наша позиция хорошо известна, мы решительно осуждаем любые провокационные действия третьих стран, которые могут приводить и приводят к дестабилизации обстановки (вокруг острова – ред.)… Провоцирование Китая считаем недопустимым", - сказал Песков, комментируя ранее появившуюся оценку разведки США о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230413/opros-1864935668.html
https://ria.ru/20230412/kitay-1864494750.html
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в мире, тайвань, китай, сша, дмитрий песков, россия
В мире, Тайвань, Китай, США, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле заявили о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня

Пресс-секретарь Песков заявил о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня.
"Что касается положения дел вокруг Тайваня, то наша позиция хорошо известна, мы решительно осуждаем любые провокационные действия третьих стран, которые могут приводить и приводят к дестабилизации обстановки (вокруг острова – ред.)… Провоцирование Китая считаем недопустимым", - сказал Песков, комментируя ранее появившуюся оценку разведки США о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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