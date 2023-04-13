В Кремле заявили о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня
Пресс-секретарь Песков заявил о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня.
"Что касается положения дел вокруг Тайваня, то наша позиция хорошо известна, мы решительно осуждаем любые провокационные действия третьих стран, которые могут приводить и приводят к дестабилизации обстановки (вокруг острова – ред.)… Провоцирование Китая считаем недопустимым", - сказал Песков, комментируя ранее появившуюся оценку разведки США о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.