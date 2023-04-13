https://ria.ru/20230413/tayvan-1865029430.html

В Кремле заявили о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня

В Кремле заявили о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня - РИА Новости, 13.04.2023

В Кремле заявили о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:09

2023-04-13T13:09

2023-04-13T13:24

в мире

тайвань

китай

сша

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092388_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_2a17cf1c2e7923aea2e71256cbf80547.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня."Что касается положения дел вокруг Тайваня, то наша позиция хорошо известна, мы решительно осуждаем любые провокационные действия третьих стран, которые могут приводить и приводят к дестабилизации обстановки (вокруг острова – ред.)… Провоцирование Китая считаем недопустимым", - сказал Песков, комментируя ранее появившуюся оценку разведки США о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230413/opros-1864935668.html

https://ria.ru/20230412/kitay-1864494750.html

тайвань

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тайвань, китай, сша, дмитрий песков, россия