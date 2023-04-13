https://ria.ru/20230413/tatarskiy-1865074941.html
В ДНР нашли дом причастного к убийству Владлена Татарского
В ДНР нашли дом причастного к убийству Владлена Татарского - РИА Новости, 13.04.2023
В ДНР нашли дом причастного к убийству Владлена Татарского
Дом гражданина Украины Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к теракту в отношении блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) в городе Снежное (ДНР)... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:19
2023-04-13T15:19
2023-04-13T15:41
безопасность
россия
снежное
взрыв в кафе в петербурге
донецкая народная республика
владлен татарский
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СНЕЖНОЕ (ДНР), 13 апр – РИА Новости. Дом гражданина Украины Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к теракту в отношении блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) в городе Снежное (ДНР) пустует, в настоящее время в нем никто не живет, передает корреспондент РИА Новости с места событий. По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта 3 апреля вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск. Одноэтажный деревенский дом с побеленными стенами находится в частном секторе Снежного, окна занавешены непрозрачной тканью. Как сообщили РИА Новости знакомые Денисова, его бабушка умерла. "Я его уже не видел тысячу лет. Он, по-моему, где-то за границей", - сказал сосед подозреваемого. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.
https://ria.ru/20230413/tatarskiy-1865069133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, снежное, взрыв в кафе в петербурге, донецкая народная республика, владлен татарский
Безопасность, Россия, Снежное, Взрыв в кафе в Петербурге, Донецкая Народная Республика, Владлен Татарский
В ДНР нашли дом причастного к убийству Владлена Татарского
Дом украинца Денисова, причастного к убийству Владлена Татарского, оказался пустующим