https://ria.ru/20230413/tatarskiy-1865074941.html

В ДНР нашли дом причастного к убийству Владлена Татарского

В ДНР нашли дом причастного к убийству Владлена Татарского - РИА Новости, 13.04.2023

В ДНР нашли дом причастного к убийству Владлена Татарского

Дом гражданина Украины Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к теракту в отношении блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) в городе Снежное (ДНР)... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:19

2023-04-13T15:19

2023-04-13T15:41

безопасность

россия

снежное

взрыв в кафе в петербурге

донецкая народная республика

владлен татарский

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СНЕЖНОЕ (ДНР), 13 апр – РИА Новости. Дом гражданина Украины Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к теракту в отношении блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) в городе Снежное (ДНР) пустует, в настоящее время в нем никто не живет, передает корреспондент РИА Новости с места событий. По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта 3 апреля вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск. Одноэтажный деревенский дом с побеленными стенами находится в частном секторе Снежного, окна занавешены непрозрачной тканью. Как сообщили РИА Новости знакомые Денисова, его бабушка умерла. "Я его уже не видел тысячу лет. Он, по-моему, где-то за границей", - сказал сосед подозреваемого. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки.

https://ria.ru/20230413/tatarskiy-1865069133.html

россия

снежное

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, снежное, взрыв в кафе в петербурге, донецкая народная республика, владлен татарский