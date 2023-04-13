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Суд отказался арестовать активы Volkswagen в России на площадке ГАЗ - РИА Новости, 13.04.2023
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14:06 13.04.2023 (обновлено: 14:15 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/sud-1865047034.html
Суд отказался арестовать активы Volkswagen в России на площадке ГАЗ
Суд отказался арестовать активы Volkswagen в России на площадке ГАЗ - РИА Новости, 13.04.2023
Суд отказался арестовать активы Volkswagen в России на площадке ГАЗ
Арбитражный суд Нижегородской области не удовлетворил ходатайство Горьковского автозавода (ГАЗа) об аресте активов немецкой компании Volkswagen в России на... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:06
2023-04-13T14:15
экономика
volkswagen group
группа газ
фольксваген груп рус
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области не удовлетворил ходатайство Горьковского автозавода (ГАЗа) об аресте активов немецкой компании Volkswagen в России на площадке ГАЗа по первому иску завода к концерну на сумму более 15,5 миллиарда рублей, следует из документов суда. Как указывается в определении суда, новое ходатайство от ГАЗа поступило в суд 11 апреля. В нем Горьковский автозавод просит "наложить арест на имущество ООО "Фольксваген Груп Рус", находящееся по адресу ООО "Автомобильный завод "ГАЗ". Семнадцатого марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество. Между тем Горьковский автозавод 7 апреля подал в Арбитражный суд Нижегородской области второй иск к Volkswagen. Как следует из картотеки суда, ГАЗ требует взыскать 28,405 миллиарда рублей с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft). Заседание суда по этому иску назначено на 7 июня. При этом суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen и по второму иску Горьковского автозавода. Конфликт связан с расторжением соглашения о контрактной сборке автомобилей немецкого автоконцерна на мощностях ГАЗа, которая велась до прошлой весны. Российский автопроизводитель потребовал признать его недействительным и выплатить понесенный им убыток. Обеспечительные меры на российские активы Volkswagen наложены, чтобы не допустить его уход из страны до разрешения ситуации. В Volkswagen РИА Новости позднее заявили, что находятся в процессе продажи завода инвестору из России и удивлены иску от ГАЗа.
https://ria.ru/20221209/brendy-1837364309.html
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экономика, volkswagen group, группа газ, фольксваген груп рус, нижегородская область
Экономика, Volkswagen Group, Группа ГАЗ, Фольксваген Груп Рус, Нижегородская область
Суд отказался арестовать активы Volkswagen в России на площадке ГАЗ

Суд отказался арестовать активы Volkswagen в России на площадке Горьковского автозавода

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области не удовлетворил ходатайство Горьковского автозавода (ГАЗа) об аресте активов немецкой компании Volkswagen в России на площадке ГАЗа по первому иску завода к концерну на сумму более 15,5 миллиарда рублей, следует из документов суда.
Как указывается в определении суда, новое ходатайство от ГАЗа поступило в суд 11 апреля. В нем Горьковский автозавод просит "наложить арест на имущество ООО "Фольксваген Груп Рус", находящееся по адресу ООО "Автомобильный завод "ГАЗ".
«
"Это имущество ранее уже арестовывалось определением по настоящему делу от 17 марта 2023 года в составе производственного оборудования и прочего движимого имущества ООО "Фольксваген Груп Рус", предназначенного для использования в производственной деятельности. Определением от 4 апреля в этой части обеспечительные меры были отменены. Никаких существенных изменений обстоятельств с момента отмены обеспечительных мер не произошло… На основании изложенного суд определил в удовлетворении заявления истца о применении обеспечительных мер отказать", - говорится в определении суда.
Семнадцатого марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который требует взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество.
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Между тем Горьковский автозавод 7 апреля подал в Арбитражный суд Нижегородской области второй иск к Volkswagen. Как следует из картотеки суда, ГАЗ требует взыскать 28,405 миллиарда рублей с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft). Заседание суда по этому иску назначено на 7 июня. При этом суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen и по второму иску Горьковского автозавода.
Конфликт связан с расторжением соглашения о контрактной сборке автомобилей немецкого автоконцерна на мощностях ГАЗа, которая велась до прошлой весны. Российский автопроизводитель потребовал признать его недействительным и выплатить понесенный им убыток. Обеспечительные меры на российские активы Volkswagen наложены, чтобы не допустить его уход из страны до разрешения ситуации. В Volkswagen РИА Новости позднее заявили, что находятся в процессе продажи завода инвестору из России и удивлены иску от ГАЗа.
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