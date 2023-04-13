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В Петербурге девятиклассник открыл стрельбу в школе - РИА Новости, 13.04.2023
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14:29 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/strelba-1865055655.html
В Петербурге девятиклассник открыл стрельбу в школе
В Петербурге девятиклассник открыл стрельбу в школе - РИА Новости, 13.04.2023
В Петербурге девятиклассник открыл стрельбу в школе
Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, где девятиклассник стрелял из пневматического пистолета в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:29
2023-04-13T14:29
происшествия
калининский район
санкт-петербург
россия
школа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, где девятиклассник стрелял из пневматического пистолета в других учащихся, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ. В четверг в полицию поступило сообщение от преподавателей школы, расположенной на проспекте Науки, о том, что девятиклассник на перемене после первого урока в туалете из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников. "На место оперативно прибыли сотрудники полиции. У подростка был изъят пневматический пистолет", - сообщает ГУМВД. Как отмечают в полиции, в ходе разбирательства было установлено, что перед началом учебного дня девятиклассник совершил аналогичный поступок в отношении ещё двух школьников: на подходе к школе он выстрелил в двух семиклассников. По данным полицейского главка, четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи. Девятиклассник доставлен для разбирательства в отдел полиции, куда также приглашён его отец.
https://ria.ru/20230413/srok-1864973257.html
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калининский район
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происшествия, калининский район, санкт-петербург, россия, школа
Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург, Россия, Школа
В Петербурге девятиклассник открыл стрельбу в школе

В Петербурге девятиклассника, стрелявшего из пневматики по ученикам, доставили в полицию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, где девятиклассник стрелял из пневматического пистолета в других учащихся, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ.
В четверг в полицию поступило сообщение от преподавателей школы, расположенной на проспекте Науки, о том, что девятиклассник на перемене после первого урока в туалете из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников.
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"На место оперативно прибыли сотрудники полиции. У подростка был изъят пневматический пистолет", - сообщает ГУМВД.
Как отмечают в полиции, в ходе разбирательства было установлено, что перед началом учебного дня девятиклассник совершил аналогичный поступок в отношении ещё двух школьников: на подходе к школе он выстрелил в двух семиклассников.
По данным полицейского главка, четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи. Девятиклассник доставлен для разбирательства в отдел полиции, куда также приглашён его отец.
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