https://ria.ru/20230413/strelba-1865055655.html

В Петербурге девятиклассник открыл стрельбу в школе

В Петербурге девятиклассник открыл стрельбу в школе - РИА Новости, 13.04.2023

В Петербурге девятиклассник открыл стрельбу в школе

Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, где девятиклассник стрелял из пневматического пистолета в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:29

2023-04-13T14:29

2023-04-13T14:29

происшествия

калининский район

санкт-петербург

россия

школа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, где девятиклассник стрелял из пневматического пистолета в других учащихся, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ. В четверг в полицию поступило сообщение от преподавателей школы, расположенной на проспекте Науки, о том, что девятиклассник на перемене после первого урока в туалете из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников. "На место оперативно прибыли сотрудники полиции. У подростка был изъят пневматический пистолет", - сообщает ГУМВД. Как отмечают в полиции, в ходе разбирательства было установлено, что перед началом учебного дня девятиклассник совершил аналогичный поступок в отношении ещё двух школьников: на подходе к школе он выстрелил в двух семиклассников. По данным полицейского главка, четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи. Девятиклассник доставлен для разбирательства в отдел полиции, куда также приглашён его отец.

https://ria.ru/20230413/srok-1864973257.html

https://ria.ru/20230413/altay-1864964065.html

калининский район

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калининский район, санкт-петербург, россия, школа