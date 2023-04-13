Участники конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию
Четверо участников конфликта со стрельбой в Щербинке явились в полицию и сдали оружие
Телефоны в дежурной части ОВД. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Четверо участников конфликта со стрельбой в Новой Москве, где пострадал один человек, явились в полицию, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
Ранее Гузь рассказала РИА Новости, что в среду вечером в Щербинке неизвестный устроил стрельбу, предварительно, из травматического оружия, после чего скрылся. Пострадал один человек.
Как уточнила представитель главка, ранение получил мужчина 2000 года рождения, стрелявший вместе с тремя участниками конфликта скрылся с места происшествия на машине.
«
"Сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль злоумышленников, оставленный на Варшавском шоссе. Личности предполагаемых правонарушителей установлены. Понимая невозможность уйти от ответственности за совершенное деяние, четверо ранее скрывшихся граждан самостоятельно явились в УВД по ТиНАО", - сказала Гузь.
Также были изъяты охотничье гладкоствольное ружьё и травматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), добавила она.