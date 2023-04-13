https://ria.ru/20230413/strelba-1864998346.html

Участники конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию

Участники конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию - РИА Новости, 13.04.2023

Участники конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию

Четверо участников конфликта со стрельбой в Новой Москве, где пострадал один человек, явились в полицию, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:25

2023-04-13T11:25

2023-04-13T11:25

происшествия

москва

щербинка

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Четверо участников конфликта со стрельбой в Новой Москве, где пострадал один человек, явились в полицию, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь. Ранее Гузь рассказала РИА Новости, что в среду вечером в Щербинке неизвестный устроил стрельбу, предварительно, из травматического оружия, после чего скрылся. Пострадал один человек. Как уточнила представитель главка, ранение получил мужчина 2000 года рождения, стрелявший вместе с тремя участниками конфликта скрылся с места происшествия на машине. Также были изъяты охотничье гладкоствольное ружьё и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), добавила она.

https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html

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москва

щербинка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, щербинка