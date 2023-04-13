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Участники конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию - РИА Новости, 13.04.2023
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11:25 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/strelba-1864998346.html
Участники конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию
Участники конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию - РИА Новости, 13.04.2023
Участники конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию
Четверо участников конфликта со стрельбой в Новой Москве, где пострадал один человек, явились в полицию, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:25
2023-04-13T11:25
происшествия
москва
щербинка
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Четверо участников конфликта со стрельбой в Новой Москве, где пострадал один человек, явились в полицию, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь. Ранее Гузь рассказала РИА Новости, что в среду вечером в Щербинке неизвестный устроил стрельбу, предварительно, из травматического оружия, после чего скрылся. Пострадал один человек. Как уточнила представитель главка, ранение получил мужчина 2000 года рождения, стрелявший вместе с тремя участниками конфликта скрылся с места происшествия на машине. Также были изъяты охотничье гладкоствольное ружьё и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), добавила она.
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происшествия, москва, щербинка
Происшествия, Москва, Щербинка
Участники конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию

Четверо участников конфликта со стрельбой в Щербинке явились в полицию и сдали оружие

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Четверо участников конфликта со стрельбой в Новой Москве, где пострадал один человек, явились в полицию, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
Ранее Гузь рассказала РИА Новости, что в среду вечером в Щербинке неизвестный устроил стрельбу, предварительно, из травматического оружия, после чего скрылся. Пострадал один человек.
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Как уточнила представитель главка, ранение получил мужчина 2000 года рождения, стрелявший вместе с тремя участниками конфликта скрылся с места происшествия на машине.
«
"Сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль злоумышленников, оставленный на Варшавском шоссе. Личности предполагаемых правонарушителей установлены. Понимая невозможность уйти от ответственности за совершенное деяние, четверо ранее скрывшихся граждан самостоятельно явились в УВД по ТиНАО", - сказала Гузь.
Также были изъяты охотничье гладкоствольное ружьё и травматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), добавила она.
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