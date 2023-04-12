https://ria.ru/20230412/strelba-1864922956.html

В Новой Москве устроили стрельбу, один человек пострадал

В Новой Москве устроили стрельбу, один человек пострадал - РИА Новости, 12.04.2023

В Новой Москве устроили стрельбу, один человек пострадал

Конфликт между группой граждан обернулся стрельбой в новой Москве, пострадал один человек, злоумышленников ищет полиция, сообщила РИА Новости замначальника... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T21:57

2023-04-12T21:57

2023-04-12T22:07

происшествия

новая москва

москва

россия

щербинка

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Конфликт между группой граждан обернулся стрельбой в новой Москве, пострадал один человек, злоумышленников ищет полиция, сообщила РИА Новости замначальника УИиОС ГУМВД России по Москве Екатерина Гузь. По ее словам, инцидент произошел в среду вечером в Щербинке в новой Москве. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, добавила она. Осведомленный источник уточнил РИА Новости, что у пострадавшего гражданина ранение ноги.

https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html

новая москва

москва

россия

щербинка

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происшествия, новая москва, москва, россия, щербинка