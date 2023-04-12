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В Новой Москве устроили стрельбу, один человек пострадал
В Новой Москве устроили стрельбу, один человек пострадал - РИА Новости, 12.04.2023
В Новой Москве устроили стрельбу, один человек пострадал
Конфликт между группой граждан обернулся стрельбой в новой Москве, пострадал один человек, злоумышленников ищет полиция, сообщила РИА Новости замначальника... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:57
2023-04-12T21:57
2023-04-12T22:07
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Конфликт между группой граждан обернулся стрельбой в новой Москве, пострадал один человек, злоумышленников ищет полиция, сообщила РИА Новости замначальника УИиОС ГУМВД России по Москве Екатерина Гузь. По ее словам, инцидент произошел в среду вечером в Щербинке в новой Москве. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, добавила она. Осведомленный источник уточнил РИА Новости, что у пострадавшего гражданина ранение ноги.
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Происшествия, Новая Москва, Москва, Россия, Щербинка
В Новой Москве устроили стрельбу, один человек пострадал
В Новой Москве из-за конфликта произошла стрельба, стрелок скрылся, один человек пострадал
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Конфликт между группой граждан обернулся стрельбой в новой Москве, пострадал один человек, злоумышленников ищет полиция, сообщила РИА Новости замначальника УИиОС ГУМВД России по Москве Екатерина Гузь.
По ее словам, инцидент произошел в среду вечером в Щербинке в новой Москве.
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"Установлено, что между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого неизвестный произвел выстрелы, предположительно, из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся. В результате один человек получил телесные повреждения и направлен в медицинское учреждение", - сказала Гузь.
Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, добавила она.
Осведомленный источник уточнил РИА Новости, что у пострадавшего гражданина ранение ноги.
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