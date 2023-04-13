https://ria.ru/20230413/stambula-1864937361.html

Эрдоган напомнил о планируемом переселении части населения Стамбула

Эрдоган напомнил о планируемом переселении части населения Стамбула - РИА Новости, 13.04.2023

Эрдоган напомнил о планируемом переселении части населения Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ночь на четверг о планируемом в будущем переселении части населения Стамбула, в первую очередь жителей самых... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T01:17

2023-04-13T01:17

2023-04-13T01:17

в мире

стамбул

мраморное море

турция

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 13 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ночь на четверг о планируемом в будущем переселении части населения Стамбула, в первую очередь жителей самых сейсмоопасных зон, на берега запланированного Стамбульского канала. В 2021 году Эрдоган заявлял о намерении провести тендер на строительство канала "Стамбул", который, по его мнению, "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре". Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступает против этого проекта и призывает провести референдум. "Вместе со Стамбульским каналом появятся и "резервные" города, начнется интенсивное строительство", - заявил Эрдоган в интервью местным журналистам, транслируемом каналом D. Президент упомянул перенаселенность Стамбула и напомнил, что когда он был мэром города, предлагал ограничить въезд в центр города по примеру Лондона. "Тогда население Стамбула составляло 8 миллионов, теперь уже 16 миллионов. Стало ясно, что мы тогда были правы", - отметил президент. Турецкие власти планируют расселить жителей порядка полутора миллионов квартир в Стамбуле, расположенных в несейсмостойких домах, заявил ранее турецкий министр градостроительства Мурат Курум. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал планы министерства, указав на проблемы с перенаселенностью города. Имамоглу в начале марта презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионам граждан может понадобиться временное жилье. Ранее стало известно, что значительная часть зданий медицинского факультета Стамбульского университета будет выведена из эксплуатации после того, как проверки выявили их недостаточную сейсмоустойчивость, будут приостановлены все операции и прием пациентов, за исключением скорой помощи и педиатрии. Аналогичное решение затронуло государственную больницу в районе Кягытхане. Мэрия Стамбула в конце февраля начала снос первых 318 зданий с населением порядка 10 тысяч человек, отнесенных к зоне наивысшего риска обрушения. Также власти перевели в надежные здания почти 52 тысячи учеников из 93 школ, отнесенных к зоне риска. Ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил РИА Новости, что разрушительное землетрясение в районе Мраморного моря, которое не первый год предрекают ученые, угрожает не только Стамбулу, но и еще шести провинциям с общим населением более 25 миллионов человек. Он отметил, что риск землетрясения в целом высок, так как одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. По данным исследования, проведенного мэрией Стамбула и Международным японским агентством сотрудничества, результаты которого были обнародованы в 2008 году, до 2030 года в Стамбуле ожидается землетрясение магнитудой 7,5-7,7. Жертвами разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, стали более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864853357.html

https://ria.ru/20230412/bezhentsy-1864664550.html

https://ria.ru/20230412/vybory-1864931963.html

стамбул

мраморное море

турция

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в мире, стамбул, мраморное море, турция, реджеп тайип эрдоган