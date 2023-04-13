https://ria.ru/20230413/ssha-1864781668.html

Раскулачивание по-американски. В США будут отбирать частную собственность

Раскулачивание по-американски. В США будут отбирать частную собственность - РИА Новости, 13.04.2023

Раскулачивание по-американски. В США будут отбирать частную собственность

На днях председатель совета директоров банка JP Morgan Chase Джеймс Даймон озвучил идею, от которой пришли бы в восторг российские революционеры столетней... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:00

2023-04-13T08:00

2023-04-13T11:21

аналитика

джо байден

сша

америка

экология

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На днях председатель совета директоров банка JP Morgan Chase Джеймс Даймон озвучил идею, от которой пришли бы в восторг российские революционеры столетней давности и, как ни странно, эту радость разделяют современные радетели за демократию и борьбу с глобальным потеплением. В частности, руководитель финансово-инвестиционной организации предлагает законодательно разрешить экспроприацию земельных участков и прочей частной собственности, если это вредит и (или) тормозит реализацию программы декарбонизации. Никакой двойственности толкования здесь быть не может. Даймон использует термин seizing, юридический словарь толкует его как отчуждение имущества, а в общеупотребительной лексике слово и вовсе означает захват.Когда на Западе только зарождалось агрессивное крыло движения за экологию и светлое будущее, многие аналитики с тревогой предупреждали, что этот рукотворный джинн крайне опасен и его выпуск из пробирки в большой мир обернется еще большими проблемами. Как в воду глядели.Начнем с того, что от заявления главы банка просто так не отмахнуться, сославшись на некое частное и малозначимое мнение. JP Morgan Chase простирает свои финансовые щупальца и интересы много дальше границ Соединенных Штатов. На сегодняшний день, по некоторым оценкам, это крупнейший инвестиционный банк и самый влиятельный конгломерат банковских организаций в мире. Он на постоянной основе управляет активами в размере четыре триллиона, а объем депозитарных активов JP Morgan превышает 23 триллиона долларов.Ежесуточно по физическим и электронным каналам организации прокачиваются деньги суммой свыше шести триллионов долларов. Помимо США, где банк входит в пятерку крупнейших игроков, напрямую влияющих на формирование как внутренней, так и внешней политики, JPM мощно представлен в Европе, а также в таких странах Азии, как Китай, Индия и Япония. То есть под пристальным вниманием транснациональных банкиров находятся самые лакомые и быстрорастущие рынки планеты.Примечательны цифры операционной активности банка за прошлый год. Если портфель активов и чистая прибыль (3,7 и 37 миллиардов долларов соответственно) по итогам 2022 года снизились, то оборотная масса выросла до 138 миллиардов. Показатели эти вполне ожидаемы, если вспомнить, что прошлый год прошел под густой тенью глобального энергетического кризиса, в очередной раз накаляющегося противостояния между Пекином и Вашингтоном, ну и, конечно, российской СВО, которая привела экономику Европы в состояние грогги. Цифры выше — это результат лихорадочной печати и вкачивания денег в реальный и финансовый сектор Запада, правда, с не очень впечатляющим результатом.Международный банковский сектор свято исповедует принцип поиска новых возможностей в любых, даже самых критических сложностях. Сегодня уже понятно, что разрушить российскую экономику не получилось, а боевые действия приняли затяжной характер, что явно укладывается в некую стратегию Кремля. То есть пресловутое окно возможностей не открылось, и его решили принудительно прорубить уже по ту сторону океана.Акцент на том, что JP Morgan — это крупнейший инвестиционный банк, сделан неслучайно. Жизнь в США жестко привязана к электоральным циклам и после того, как главному кандидату от республиканцев выдвинули три десятка обвинений в мошенничестве, действующий президент старается успеть набрать максимум очков форы.Действуя строго в фарватере демократической партии и отрабатывая электоральную программу (которая идеально совпадает с внутренней повесткой, подогреваемой СМИ), Джо Байден вспомнил о зеленом переходе, декарбонизации и борьбе с глобальным потеплением. В рамках этого, например, буквально на прошлой неделе американское правительство предложило местным угольщикам сворачивать производство в обмен на многомиллиардные налоговые льготы и премии.Горнякам в стране, входящей в тройку мировых лидеров по запасам коксующего, каменного угля и антрацитов, предлагают начать строить ветровые и солнечные станции. Это не сюрреалистический бред, это современная западная повестка, которую активно проталкивают невидимые бенефициары. Чтобы понять размер пирога, перейдем на сайт Белого дома. Он сообщает нам, что в 2022-м администрация Байдена потратила в виде прямых инвестиций на экологические цели 52 миллиарда долларов. В текущем году на эти же благие цели заложено на четверть больше, то есть уже 63 миллиарда. И это только государственные деньги без учета вложений частных игроков.Колоссальные суммы в виде прямых инвестиций попадают в крупнейшие банки, включая JP Morgan, который от лица государства решает, кому и в каком объеме выделять финансирование, то есть в определенной степени определяют вопросы жизни и смерти, не забывая о своем кармане. Потому стоит ли удивляться, что изрядно поиздержавшиеся на российском военно-энергетическом фронте воротилы ни за что не упустят источник столь жирных прибылей.Джо Байдену нужны рейтинги, федеральная резервная система готова печатать новые деньги, они очень нужны крупнейшим банкам, но по всем внешним признакам зеленая экспансия, невзирая на яростную накачку, в Штатах подошла к пределам возможного.Сценарий портят несознательные граждане и организации, которые тормозят расширение площадей строительства ветряков и солнечных панелей. Решить проблему полюбовно не выходит, а потому крупнейший банкир страны предлагает просто отнимать участки и инфраструктуру. Конечно же, исключительно из гуманных побуждений спасения планеты.

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https://ria.ru/20230326/retsessiya-1860790283.html

https://ria.ru/20230313/krizis-1857539600.html

https://ria.ru/20230409/ekonomika-1864040831.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, джо байден, сша, америка, экология