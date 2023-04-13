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Спецоперация, 13 апреля: ВСУ почти блокированы на западе Артемовска - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 13.04.2023 (обновлено: 22:23 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/spetsoperatsiya-1865187977.html
Спецоперация, 13 апреля: ВСУ почти блокированы на западе Артемовска
Спецоперация, 13 апреля: ВСУ почти блокированы на западе Артемовска - РИА Новости, 13.04.2023
Спецоперация, 13 апреля: ВСУ почти блокированы на западе Артемовска
Группировка украинских войск практически блокирована на западных окраинах Артемовска, отступать им некуда, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:22
2023-04-13T22:23
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
юрий денисов
владлен татарский
ян гагин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Группировка украинских войск практически блокирована на западных окраинах Артемовска, отступать им некуда, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что в западных кварталах Артемовска, где сейчас практически блокированы украинские войска, остаются мирные жители. По его словам, были предприняты попытки Киева завезти в Артемовск "целые колонны", однако они были поражены российской артиллерией. При этом даже отступление для Киева на данный момент просто невозможно.Украинские диверсантыНачальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе задержаны трое членов украинской ДРГ, причастных к совершению терактов на территории региона.Истребители для КиеваГазета New York Times со ссылкой на неназванного американского военного чиновника полагает, что объявленные Вашингтоном весной два пакета военной помощи Киеву станут последними крупными поставками перед ожидаемым контрнаступлением украинских войск Представитель МИД Ирана Насер Канаани написал в Twitter, что ведомство призывает провести расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах, считает, что они нарушают международные обязательства Вашингтона и представляют угрозу человечеству. Издание Spiegel со ссылкой на профильные ведомства полагает, что правительство Германии разрешило по запросу Польши реэкспорт на Украину польских истребителей МиГ-29, доставшихся ФРГ после объединения с ГДР. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Атлантическом совете, сообщил, что Польша передаст Украине очередные истребители МиГ-29. Новые детали о теракте в ПетербургеВ ФСБ России заявили, что Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* к подрывной работе. ФСБ назвала имя второго непосредственного участника подготовки теракта - это член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к теракту в отношении Татарского, работал в Службе безопасности Украины, сообщил РИА Новости знакомый Денисова. По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. ЦОС ФСБ РФ сообщило, что для массированных хакерских атак на Россию США и другие страны НАТО используют Украину, с помощью ее сетевой инфраструктуры Запад применяет новые виды кибероружия. В ЦОС ФСБ РФ добавили, что в попытках скрыть причастность к кибератакам на РФ США стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сказал, выступая в Нальчике на совещании по вопросам безопасности на Северном Кавказе, что Вашингтон давит на бывшие советские республики, пытаясь втянуть их граждан в военные действия на Украине.* Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230413/nastuplenie-1865184853.html
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украина
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украина, россия, сша, юрий денисов, владлен татарский, ян гагин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), миг-29, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, артемовск, чвк "вагнер", евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Юрий Денисов, Владлен Татарский, Ян Гагин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МиГ-29, Су-25, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин
Спецоперация, 13 апреля: ВСУ почти блокированы на западе Артемовска

Советник врио главы ДНР Гагин: группировка ВСУ почти блокирована на западе Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" в Артёмовске
Боец ЧВК Вагнер в Артёмовске - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК "Вагнер" в Артёмовске. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Группировка украинских войск практически блокирована на западных окраинах Артемовска, отступать им некуда, заявил в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что в западных кварталах Артемовска, где сейчас практически блокированы украинские войска, остаются мирные жители. По его словам, были предприняты попытки Киева завезти в Артемовск "целые колонны", однако они были поражены российской артиллерией. При этом даже отступление для Киева на данный момент просто невозможно.

Украинские диверсанты

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР.
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе задержаны трое членов украинской ДРГ, причастных к совершению терактов на территории региона.

Истребители для Киева

Газета New York Times со ссылкой на неназванного американского военного чиновника полагает, что объявленные Вашингтоном весной два пакета военной помощи Киеву станут последними крупными поставками перед ожидаемым контрнаступлением украинских войск
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Представитель МИД Ирана Насер Канаани написал в Twitter, что ведомство призывает провести расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах, считает, что они нарушают международные обязательства Вашингтона и представляют угрозу человечеству.
Издание Spiegel со ссылкой на профильные ведомства полагает, что правительство Германии разрешило по запросу Польши реэкспорт на Украину польских истребителей МиГ-29, доставшихся ФРГ после объединения с ГДР.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Атлантическом совете, сообщил, что Польша передаст Украине очередные истребители МиГ-29.

Новые детали о теракте в Петербурге

В ФСБ России заявили, что Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* к подрывной работе. ФСБ назвала имя второго непосредственного участника подготовки теракта - это член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к теракту в отношении Татарского, работал в Службе безопасности Украины, сообщил РИА Новости знакомый Денисова. По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время церемонии приветствия перед президентским дворцом в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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ЦОС ФСБ РФ сообщило, что для массированных хакерских атак на Россию США и другие страны НАТО используют Украину, с помощью ее сетевой инфраструктуры Запад применяет новые виды кибероружия. В ЦОС ФСБ РФ добавили, что в попытках скрыть причастность к кибератакам на РФ США стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сказал, выступая в Нальчике на совещании по вопросам безопасности на Северном Кавказе, что Вашингтон давит на бывшие советские республики, пытаясь втянуть их граждан в военные действия на Украине.
* Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАЮрий ДенисовВладлен ТатарскийЯн ГагинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МиГ-29Су-25Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАртемовскЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
 
 
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