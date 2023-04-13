https://ria.ru/20230413/spetsnaz-1865140878.html
МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации
МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации - РИА Новости, 13.04.2023
МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации
В МВД объяснили увеличение штата ведомственных подразделений проведением спецоперации. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:56
2023-04-13T17:56
2023-04-13T18:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр хинштейн
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В МВД объяснили увеличение штата ведомственных подразделений проведением спецоперации.В пресс-центре министерства напомнили, что сотрудники ведомства принимают участие в боевых действиях. Оперативная обстановка диктует вопрос комплектования и укрепления подразделений МВД.Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщал об увеличении штата полицейского спецназа "Гром". Он указал на формирование в полиции параллельной структуры, дублирующей задачи и функционал Росгвардии.
https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860797978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Александр Хинштейн
МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации
МВД России объяснило увеличение штата спецподразделений проведением спецоперации