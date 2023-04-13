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МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 13.04.2023 (обновлено: 18:57 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/spetsnaz-1865140878.html
МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации
МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации - РИА Новости, 13.04.2023
МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации
В МВД объяснили увеличение штата ведомственных подразделений проведением спецоперации. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:56
2023-04-13T18:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр хинштейн
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В МВД объяснили увеличение штата ведомственных подразделений проведением спецоперации.В пресс-центре министерства напомнили, что сотрудники ведомства принимают участие в боевых действиях. Оперативная обстановка диктует вопрос комплектования и укрепления подразделений МВД.Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщал об увеличении штата полицейского спецназа "Гром". Он указал на формирование в полиции параллельной структуры, дублирующей задачи и функционал Росгвардии.
https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860797978.html
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Владимир Лаврентьев
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безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Александр Хинштейн
МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации

МВД России объяснило увеличение штата спецподразделений проведением спецоперации

© РИА Новости / Виктор АнтонюкВоеннослужащий российского подразделения специального назначения
Военнослужащий российского подразделения специального назначения - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Военнослужащий российского подразделения специального назначения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В МВД объяснили увеличение штата ведомственных подразделений проведением спецоперации.
В пресс-центре министерства напомнили, что сотрудники ведомства принимают участие в боевых действиях. Оперативная обстановка диктует вопрос комплектования и укрепления подразделений МВД.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщал об увеличении штата полицейского спецназа "Гром". Он указал на формирование в полиции параллельной структуры, дублирующей задачи и функционал Росгвардии.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Александр Хинштейн
 
 
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