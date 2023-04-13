https://ria.ru/20230413/spetsnaz-1865140878.html

МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации

МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации - РИА Новости, 13.04.2023

МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации

В МВД объяснили увеличение штата ведомственных подразделений проведением спецоперации. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:56

2023-04-13T17:56

2023-04-13T18:57

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр хинштейн

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В МВД объяснили увеличение штата ведомственных подразделений проведением спецоперации.В пресс-центре министерства напомнили, что сотрудники ведомства принимают участие в боевых действиях. Оперативная обстановка диктует вопрос комплектования и укрепления подразделений МВД.Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщал об увеличении штата полицейского спецназа "Гром". Он указал на формирование в полиции параллельной структуры, дублирующей задачи и функционал Росгвардии.

https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860797978.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн