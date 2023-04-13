https://ria.ru/20230413/sochi-1864881905.html

Лето в России. Сколько теперь стоит отдых на Черном море

Лето в России. Сколько теперь стоит отдых на Черном море - РИА Новости, 13.04.2023

Лето в России. Сколько теперь стоит отдых на Черном море

На летний отдых у Черного моря рекордный спрос. Раскупают и бюджетные варианты, и люкс. С чем это связано, какой курорт выбрать и во сколько обойдется поездка — РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:00

2023-04-13T08:00

2023-04-13T08:06

туризм

сочи

абхазия

адлер

сергей ромашкин

интурист

tez tour

отдых в россии

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. На летний отдых у Черного моря рекордный спрос. Раскупают и бюджетные варианты, и люкс. С чем это связано, какой курорт выбрать и во сколько обойдется поездка — в материале РИА Новости.Горящих туров нет, но есть спецпредложения"Не помню, когда были такие высокие продажи путевок на российский юг. Они уже в первом квартале на 35, а то и 40 процентов выше показателей 2022-го", — говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.В этом году россияне значительно раньше, чем обычно, бронировали летний отдых — за три, иногда и за пять месяцев, рассказали в пресс-службе Tez Tour. У национального туроператора "Алеан" сейчас распродано на 57 процентов путевок больше, чем год назад. В "Интуристе" отметили, что курорты Краснодарского края и Крыма опережают Турцию, ОАЭ и Египет.Уже зимой стало понятно, что стоимость отдыха за границей значительно выросла. Иногда — с учетом перелета — удвоилась. Туристы стали изучать наш юг. "Заменить отель одной сети в Аланье на такой же в Сочи можно вполне. Сервис будет сопоставим", — объясняет Ромашкин.Также сказался отложенный спрос. В прошлом году были закрыты некоторые южные аэропорты, причем запрет на перелеты продлевали еженедельно. Многие ждали возобновления авиасообщения до июня — и в итоге не поехали никуда. В этом году такие туристы заранее оплатили отдых.Есть еще несколько тенденций. Сокращается длительность поездки: в 2021-м средняя продолжительность летнего отдыха составляла десять дней, в этом — меньше девяти. Так туристы пытаются вписаться в бюджет, полагают эксперты. Кроме того, путешественники стали тратить больше времени на дорогу.Горящих туров ждать не стоит. Но появился другой вариант: динамическое ценообразование в отелях, отмечает Ромашкин. Если повезет, можно "поймать" низкие цены на проживание. Правда, их выставляют на несколько часов — пока не раскупят номера на конкретные даты. Затем гостиница возвращается к стандартному прайсу.Куда едемАдлер, Сочи и Анапа — самые востребованные черноморские направления у всех туроператоров.У "Алеана" интерес к Сочи превышает прошлогодние показатели на 50 процентов. В Анапе собираются отдохнуть на 97 процентов туристов больше, чем год назад, а в Геленджике — на 75. Интерес к Туапсе взлетел на 238 процентов.Россиян не смущает рост цен. "Прибрежные высокобюджетные отели повысили стоимость в среднем на 20 процентов, "трешки" и "четверки" — на семь, а то и 15 процентов", — подсчитали в "Алеане".Треть туристов проведет отпуск в Адлере, где средний чек за проживание составил 93,5 тысячи рублей, уточнили в "Слетать.ру". Анапу выбрала четверть пользователей — в среднем они потратят на отель 83,5 тысячи рублей. В Сочи остановятся шесть процентов отдыхающих, их средний чек за номер составит 112 тысяч рублей. Но сэкономить можно и там, поселившись в горном кластере, рассказывают в "Интуристе". Так, в Красной Поляне есть "четверки", где цена недельного проживания в июне на двоих — от 33 тысяч рублей.Минимальная стоимость тура в июне на двоих на черноморском побережье с проживанием в отеле категории "три звезды" — 32 тысячи рублей, говорят в Tez Tour.Самый бюджетный вариант"Спрос на Абхазию в этом году — самый высокий за последние десять лет", — отмечают в "Интуристе". Главный аргумент — цены в объектах размещения, они в среднем на 30-40 процентов ниже сочинских.Так, в июне можно вдвоем провести неделю в Пицунде в "четверке" с завтраками всего за 40 тысяч рублей."Экономные туристы едут в Абхазию. Там дешевле, чем в бюджетных отелях Адлера и Сочи", — подтверждает представитель туроператора "Дельфин". Расходы на отдых в соседней республике будут на 15 процентов меньше, чем в Крыму.За "все включено" — в КрымВ 2022-м многие отдыхающие на полуостров не попали — долго ждали открытия авиасообщения, а потом не смогли купить билеты на поезд. Турпоток тогда сократился примерно на треть.В этом году путешественников будет на десять процентов больше, говорит Ромашкин. А у "Алеана" спрос на курорты Крыма вырос еще существеннее — на 22 процента.В этом году крымские гостиницы не стали поднимать цены, рассказывает Ромашкин. Год назад рост составил три-четыре процента.В итоге отдых на полуострове ощутимо дешевле, чем на курортах Краснодарского края. Средний чек — 76,5 тысячи рублей, пояснили в "Слетать.ру".Самые низкие цены — на западном побережье, например, в Евпатории. Неделя в "четверке" — от 39 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Интуристе".В Крыму путешественники часто выбирают отели категории "две звезды" — таких гостей почти половина. При этом 43 процента туристов заказывают отдых по системе "все включено". Эксперты предполагают, что пользователи, ранее выбиравшие бюджетную Турцию, нашли альтернативу на полуострове.Впрочем, самое важное, чтобы сезон в Крыму был успешным, — не допустить логистических ошибок. "Лето 2022 года показало, что туристы не особо чувствительны к изменению цены", — отмечает Ромашкин. Но, по его словам, важно достаточное количество поездов и отсутствие транспортных проблем.

https://ria.ru/20230316/ator-1858265243.html

https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861315166.html

https://ria.ru/20230407/krym-1863731309.html

https://ria.ru/20230225/sanatorii-1853085917.html

https://ria.ru/20230319/krym-1858568133.html

https://ria.ru/20230203/puteshestviya-1849491746.html

https://ria.ru/20230125/oteli-1847031612.html

сочи

абхазия

адлер

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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