https://ria.ru/20230413/smi-1865090606.html

NYT: место западных СМИ в Африке занимают Sputnik и RT

NYT: место западных СМИ в Африке занимают Sputnik и RT - РИА Новости, 13.04.2023

NYT: место западных СМИ в Африке занимают Sputnik и RT

Sputnik и RT становятся все более популярными в Африке после сокращения деятельности западных СМИ на фоне нарастающего недовольства на континенте западной... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:00

2023-04-13T16:00

2023-04-13T16:39

медиавойны

африка

украина

франция

анна белкина

sputnik

телеканал rt

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Sputnik и RT становятся все более популярными в Африке после сокращения деятельности западных СМИ на фоне нарастающего недовольства на континенте западной риторикой, пишет газета The New York Times. Отмечается, что после ухода некоторых французских СМИ жители африканских стран все чаще смотрят российские источники, в том числе для получения информации о ситуации на Украине. В частности, речь идет про RT и Sputnik. По утверждению газеты, после прекращения работы RT во Франции франкоязычное подразделение СМИ намерено активнее работать в Африке. Кроме того, издание подчеркивает, что местные СМИ заключают контракты в том числе со Sputnik. "За последний год поток пророссийского контента все больше появляется в СМИ и в социальных сетях в Африке", — говорится в материале издания. Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила NYT, что RT расширяет свою деятельность на африканском континенте, развивает "африканский хаб на английском" в Йоханнесбурге, чтобы освещать "как можно более широкий спектр историй, представляющих интерес как для местной аудитории, так и для международных зрителей". Она также добавила, что Запад на протяжении долгого времени пытался ограничить журналистскую работу телеканала. Один из южноафриканских блогеров рассказал газете, что часто публикует новости российских СМИ в своих соцсетях, он считает, что его деятельность отражает раздражение молодого поколения в отношении Запада и популярных СМИ в ЮАР. Житель крупнейшего города Кот-д'Ивуара рассказал, что предпочитает смотреть RT или популярное Afrique Media, а не западные СМИ, которые передают необъективные новости по конфликту на Украине.

https://ria.ru/20230406/twitter-1863466810.html

https://ria.ru/20230412/kasem-1864847960.html

африка

украина

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африка, украина, франция, анна белкина, sputnik, телеканал rt