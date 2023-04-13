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Офис генсека ООН прокомментировал информацию о слежке США за Гутеррешем - РИА Новости, 13.04.2023
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19:29 13.04.2023 (обновлено: 20:12 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/slezhka-1865167260.html
Офис генсека ООН прокомментировал информацию о слежке США за Гутеррешем
Офис генсека ООН прокомментировал информацию о слежке США за Гутеррешем - РИА Новости, 13.04.2023
Офис генсека ООН прокомментировал информацию о слежке США за Гутеррешем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры, заявил на брифинге его официальный представитель... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:29
2023-04-13T20:12
в мире
сша
оон
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
министерство обороны сша
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ООН, 13 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Отвечая на вопрос о том, "какова реакция генсека на то, что США шпионили за его телефонными переговорами с заместителем генсека", Дюжаррик сказал, что "генсек ООН занимается своей работой не первый день"."К сожалению, по ряду причин это позволяет искажать и раскрывать такие личные разговоры", - добавил он.Отвечая на вопрос о том, будет ли генсек выражать протест США, Дюжаррик сказал, что в ООН не привыкли раскрывать содержание частных бесед в контактах со странами.Ранее телеканал Би-би-си сообщил со ссылкой на "утекшие" в сеть секретные документы Пентагона, что США следят за генсеком ООН Гутеррешем. В них говорится, что генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки и в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
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в мире, сша, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, министерство обороны сша
В мире, США, ООН, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Министерство обороны США
Офис генсека ООН прокомментировал информацию о слежке США за Гутеррешем

Офис генсека ООН: Гутерреш не удивлен, что люди шпионят за ним и подслушивают разговоры

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 13 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Отвечая на вопрос о том, "какова реакция генсека на то, что США шпионили за его телефонными переговорами с заместителем генсека", Дюжаррик сказал, что "генсек ООН занимается своей работой не первый день".
«
"Он не новичок в политике, является публичной личностью. Так что он не удивлен фактом, что люди шпионят за ним, прослушивают его личные разговоры", - отметил Дюжаррик.
"К сожалению, по ряду причин это позволяет искажать и раскрывать такие личные разговоры", - добавил он.
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Отвечая на вопрос о том, будет ли генсек выражать протест США, Дюжаррик сказал, что в ООН не привыкли раскрывать содержание частных бесед в контактах со странами.
Ранее телеканал Би-би-си сообщил со ссылкой на "утекшие" в сеть секретные документы Пентагона, что США следят за генсеком ООН Гутеррешем. В них говорится, что генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки и в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения.
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В миреСШАООНАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикМинистерство обороны США
 
 
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