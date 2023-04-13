https://ria.ru/20230413/slezhka-1865167260.html

Офис генсека ООН прокомментировал информацию о слежке США за Гутеррешем

Офис генсека ООН прокомментировал информацию о слежке США за Гутеррешем - РИА Новости, 13.04.2023

Офис генсека ООН прокомментировал информацию о слежке США за Гутеррешем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры, заявил на брифинге его официальный представитель... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:29

2023-04-13T19:29

2023-04-13T20:12

в мире

сша

оон

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

министерство обороны сша

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ООН, 13 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не удивлен, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Отвечая на вопрос о том, "какова реакция генсека на то, что США шпионили за его телефонными переговорами с заместителем генсека", Дюжаррик сказал, что "генсек ООН занимается своей работой не первый день"."К сожалению, по ряду причин это позволяет искажать и раскрывать такие личные разговоры", - добавил он.Отвечая на вопрос о том, будет ли генсек выражать протест США, Дюжаррик сказал, что в ООН не привыкли раскрывать содержание частных бесед в контактах со странами.Ранее телеканал Би-би-си сообщил со ссылкой на "утекшие" в сеть секретные документы Пентагона, что США следят за генсеком ООН Гутеррешем. В них говорится, что генсек был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки и в разговоре со своим заместителем Аминой Мохаммед выражал негодование по поводу призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен производить больше вооружения.

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

https://ria.ru/20230410/slezhka-1864219160.html

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в мире, сша, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, министерство обороны сша