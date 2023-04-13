Рейтинг@Mail.ru
Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:53 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/rudkovskaya-1865127262.html
Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения
Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения - РИА Новости, 13.04.2023
Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения
Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале высказалась о российском аналоге Евровидения. Она пообещала сделать шоу качественным в случае, если ей доверят... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:53
2023-04-13T20:53
шоубиз
яна рудковская
евровидение
музыка
знаменитости
новости шоу-бизнеса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754155661_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_e0123ae6525b1b0871430be9b2ce4fa6.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале высказалась о российском аналоге Евровидения. Она пообещала сделать шоу качественным в случае, если ей доверят работать над ним. Она также поддержала идею Тины Канделаки об исполнении песен на национальных языках дружественных России народов на конкурсе.Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать аналог Евровидения в России. Он подчеркнул, что фестиваль должен стать международным. По словам политика, участникам предложат исполнять песни исключительно на русском языке. Также он заявил о необходимости создания детского аналога конкурса. Россию отстранили от Евровидения в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. После выхода Первого канала и ВГТРК из состава ЕВС (Европейский вещательный союз – Прим. Ред.) юные российские музыканты перестали участвовать в детском аналоге конкурса.
https://ria.ru/20230328/eurovision-1861233219.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754155661_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_f2fe3713e03a14f286829e099068db17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яна рудковская, евровидение, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса, россия
Шоубиз, Яна Рудковская, Евровидение, Музыка, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Россия
Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения

Продюсер Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале высказалась о российском аналоге Евровидения. Она пообещала сделать шоу качественным в случае, если ей доверят работать над ним.
«
"Я готова всегда! Будет точно не хуже европейского, а то и лучше. Никакой халтуры: костюмы, сцена, танцы – все сделаю на уровне. Шамана (певец SHAMAN – Прим. Ред.) на коньки поставим!" – написала Рудковская.
Она также поддержала идею Тины Канделаки об исполнении песен на национальных языках дружественных России народов на конкурсе.
«

"Тему про национальные языки поддерживаю – всем людям хочется гордиться своей историей и своей культурой, своей страной. Мы и в России-то про наши народы мало знаем, а про дружественные страны и того меньше. А ведь каждая культура прекрасна и уникальна", – высказалась знаменитость.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать аналог Евровидения в России. Он подчеркнул, что фестиваль должен стать международным. По словам политика, участникам предложат исполнять песни исключительно на русском языке. Также он заявил о необходимости создания детского аналога конкурса.
Россию отстранили от Евровидения в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. После выхода Первого канала и ВГТРК из состава ЕВС (Европейский вещательный союз – Прим. Ред.) юные российские музыканты перестали участвовать в детском аналоге конкурса.
Символика песенного конкурса Евровидение-2023 на входе в концертный зал Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле, Великобритания - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Киев захотел, чтобы на Евровидении-2023 звучало слово "война"
28 марта, 13:58
 
ШоубизЯна РудковскаяЕвровидениеМузыкаЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала