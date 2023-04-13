https://ria.ru/20230413/rudkovskaya-1865127262.html

Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения

Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения - РИА Новости, 13.04.2023

Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале высказалась о российском аналоге Евровидения. Она пообещала сделать шоу качественным в случае, если ей доверят... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:53

2023-04-13T20:53

2023-04-13T20:53

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале высказалась о российском аналоге Евровидения. Она пообещала сделать шоу качественным в случае, если ей доверят работать над ним. Она также поддержала идею Тины Канделаки об исполнении песен на национальных языках дружественных России народов на конкурсе.Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать аналог Евровидения в России. Он подчеркнул, что фестиваль должен стать международным. По словам политика, участникам предложат исполнять песни исключительно на русском языке. Также он заявил о необходимости создания детского аналога конкурса. Россию отстранили от Евровидения в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. После выхода Первого канала и ВГТРК из состава ЕВС (Европейский вещательный союз – Прим. Ред.) юные российские музыканты перестали участвовать в детском аналоге конкурса.

https://ria.ru/20230328/eurovision-1861233219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

яна рудковская, евровидение, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса, россия