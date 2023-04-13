Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения
Продюсер Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале высказалась о российском аналоге Евровидения. Она пообещала сделать шоу качественным в случае, если ей доверят работать над ним.
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"Я готова всегда! Будет точно не хуже европейского, а то и лучше. Никакой халтуры: костюмы, сцена, танцы – все сделаю на уровне. Шамана (певец SHAMAN – Прим. Ред.) на коньки поставим!" – написала Рудковская.
Она также поддержала идею Тины Канделаки об исполнении песен на национальных языках дружественных России народов на конкурсе.
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"Тему про национальные языки поддерживаю – всем людям хочется гордиться своей историей и своей культурой, своей страной. Мы и в России-то про наши народы мало знаем, а про дружественные страны и того меньше. А ведь каждая культура прекрасна и уникальна", – высказалась знаменитость.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать аналог Евровидения в России. Он подчеркнул, что фестиваль должен стать международным. По словам политика, участникам предложат исполнять песни исключительно на русском языке. Также он заявил о необходимости создания детского аналога конкурса.
Россию отстранили от Евровидения в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. После выхода Первого канала и ВГТРК из состава ЕВС (Европейский вещательный союз – Прим. Ред.) юные российские музыканты перестали участвовать в детском аналоге конкурса.