https://ria.ru/20230411/evrovidenie-1864599377.html

В Госдуме предложили создать аналог Евровидения в России

В Госдуме предложили создать аналог Евровидения в России - РИА Новости, 11.04.2023

В Госдуме предложили создать аналог Евровидения в России

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать аналог Евровидения в России. Он рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что отечественный конкурс... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:55

2023-04-11T18:55

2023-04-11T18:55

шоубиз

госдума рф

россия

евровидение

музыка

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать аналог Евровидения в России. Он рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что отечественный конкурс должен стать международным. По словам Колунова, песни на фестивале следует исполнять исключительно на русском языке. Он также подчеркнул необходимость создать аналог детского Евровидения. Россию отстранили от Евровидения в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. После этого Первый канал и ВГТРК вышли из состава ЕВС (Европейский вещательный союз – Прим. Ред.). По этой причине юные артисты из России также перестали участвовать в Детском Евровидении.

https://ria.ru/20230328/eurovision-1861233219.html

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

госдума рф, россия, евровидение, музыка