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В Госдуме предложили создать аналог Евровидения в России - РИА Новости, 11.04.2023
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Шоубиз
 
18:55 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/evrovidenie-1864599377.html
В Госдуме предложили создать аналог Евровидения в России
В Госдуме предложили создать аналог Евровидения в России - РИА Новости, 11.04.2023
В Госдуме предложили создать аналог Евровидения в России
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать аналог Евровидения в России. Он рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что отечественный конкурс... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:55
2023-04-11T18:55
шоубиз
госдума рф
россия
евровидение
музыка
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать аналог Евровидения в России. Он рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что отечественный конкурс должен стать международным. По словам Колунова, песни на фестивале следует исполнять исключительно на русском языке. Он также подчеркнул необходимость создать аналог детского Евровидения. Россию отстранили от Евровидения в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. После этого Первый канал и ВГТРК вышли из состава ЕВС (Европейский вещательный союз – Прим. Ред.). По этой причине юные артисты из России также перестали участвовать в Детском Евровидении.
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госдума рф, россия, евровидение, музыка
Шоубиз, Госдума РФ, Россия, Евровидение, Музыка
В Госдуме предложили создать аналог Евровидения в России

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать аналог конкурса Евровидение в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Манижа выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни "Евровидение-2021" в Роттердаме
Певица Манижа выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать аналог Евровидения в России. Он рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что отечественный конкурс должен стать международным.
«
"Нужна альтернатива. Отечественный песенный конкурс должен стать международным, как Евровидение. Но допускать к участию в нем нужно певцов только из дружественных нам государств", – поделился мнением парламентарий.
По словам Колунова, песни на фестивале следует исполнять исключительно на русском языке. Он также подчеркнул необходимость создать аналог детского Евровидения.
«
"У нас в Московской области уже был опыт проведения подобных мероприятий — например, фестиваль "Семь нот" в Подмосковье. Благодаря ему юные таланты региона получали поддержку в профессиональных начинаниях, приобретали возможность участвовать в концертах и телевизионных проектах. Дети – наше будущее", – отметил депутат.
Россию отстранили от Евровидения в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине.
После этого Первый канал и ВГТРК вышли из состава ЕВС (Европейский вещательный союз – Прим. Ред.). По этой причине юные артисты из России также перестали участвовать в Детском Евровидении.
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