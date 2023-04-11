В Госдуме предложили создать аналог Евровидения в России
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать аналог конкурса Евровидение в России
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Манижа выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни "Евровидение-2021" в Роттердаме
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать аналог Евровидения в России. Он рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что отечественный конкурс должен стать международным.
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"Нужна альтернатива. Отечественный песенный конкурс должен стать международным, как Евровидение. Но допускать к участию в нем нужно певцов только из дружественных нам государств", – поделился мнением парламентарий.
По словам Колунова, песни на фестивале следует исполнять исключительно на русском языке. Он также подчеркнул необходимость создать аналог детского Евровидения.
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"У нас в Московской области уже был опыт проведения подобных мероприятий — например, фестиваль "Семь нот" в Подмосковье. Благодаря ему юные таланты региона получали поддержку в профессиональных начинаниях, приобретали возможность участвовать в концертах и телевизионных проектах. Дети – наше будущее", – отметил депутат.
Россию отстранили от Евровидения в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине.
После этого Первый канал и ВГТРК вышли из состава ЕВС (Европейский вещательный союз – Прим. Ред.). По этой причине юные артисты из России также перестали участвовать в Детском Евровидении.