https://ria.ru/20230413/rozysk-1864969415.html

Участника убийства военкора Татарского объявили в международный розыск

Участника убийства военкора Татарского объявили в международный розыск - РИА Новости, 13.04.2023

Участника убийства военкора Татарского объявили в международный розыск

Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* к... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:58

2023-04-13T09:58

2023-04-13T11:28

россия

турция

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

юрий денисов

владлен татарский

леонид волков

фонд борьбы с коррупцией

фсб

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* к подрывной работе, заявила в четверг ФСБ России."Руководителями экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"* Леонидом Волковым и Иваном Ждановым после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". <...> Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт", - говорится в релизе.ФСБ назвала имя второго непосредственного участника подготовки теракта - это член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора."Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания. После теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск", - добавляется в сообщениию.В отношении Волкова и Жданова в России возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и экстремизму, в рамках которых они объявлены в розыск.*Экстремистская организация, признана иностранным агентом и запрещена в России

https://ria.ru/20230412/trepova-1864758406.html

россия

турция

украина

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры прохождения паспортного контроля подозреваемого в подготовке убийства Татарского ФСБ опубликовала материалы расследования теракта в Петербурге, в том числе фото гражданина Украины Юрия Денисова 2023-04-13T09:58 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий денисов, владлен татарский, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, фсб, взрыв в кафе в петербурге, украина, санкт-петербург, происшествия