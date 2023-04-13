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Участника убийства военкора Татарского объявили в международный розыск - РИА Новости, 13.04.2023
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09:58 13.04.2023 (обновлено: 11:28 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/rozysk-1864969415.html
Участника убийства военкора Татарского объявили в международный розыск
Участника убийства военкора Татарского объявили в международный розыск - РИА Новости, 13.04.2023
Участника убийства военкора Татарского объявили в международный розыск
Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* к... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:58
2023-04-13T11:28
россия
турция
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий денисов
владлен татарский
леонид волков
фонд борьбы с коррупцией
фсб
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* к подрывной работе, заявила в четверг ФСБ России."Руководителями экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"* Леонидом Волковым и Иваном Ждановым после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". &lt;...&gt; Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт", - говорится в релизе.ФСБ назвала имя второго непосредственного участника подготовки теракта - это член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора."Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания. После теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск", - добавляется в сообщениию.В отношении Волкова и Жданова в России возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и экстремизму, в рамках которых они объявлены в розыск.*Экстремистская организация, признана иностранным агентом и запрещена в России
https://ria.ru/20230412/trepova-1864758406.html
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Кадры прохождения паспортного контроля подозреваемого в подготовке убийства Татарского
ФСБ опубликовала материалы расследования теракта в Петербурге, в том числе фото гражданина Украины Юрия Денисова
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россия, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий денисов, владлен татарский, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, фсб, взрыв в кафе в петербурге, украина, санкт-петербург, происшествия
Россия, Турция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Юрий Денисов, Владлен Татарский, Леонид Волков, Фонд борьбы с коррупцией, ФСБ, Взрыв в кафе в Петербурге, Украина, Санкт-Петербург, Происшествия
Участника убийства военкора Татарского объявили в международный розыск

ФСБ: диверсанта, участвовавшего в убийстве Татарского, объявили в международный розыск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* к подрывной работе, заявила в четверг ФСБ России.
"Руководителями экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"* Леонидом Волковым и Иваном Ждановым после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". <...> Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт", - говорится в релизе.
ФСБ назвала имя второго непосредственного участника подготовки теракта - это член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
"Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания. После теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск", - добавляется в сообщениию.
В отношении Волкова и Жданова в России возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и экстремизму, в рамках которых они объявлены в розыск.
*Экстремистская организация, признана иностранным агентом и запрещена в России
Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Защита обжаловала арест Дарьи Треповой
12 апреля, 13:13
 
РоссияТурцияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Юрий ДенисовВладлен ТатарскийЛеонид ВолковФонд борьбы с коррупциейФСБВзрыв в кафе в ПетербургеУкраинаСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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