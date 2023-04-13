https://ria.ru/20230413/rossiya-1865180876.html

Опрос: большинство россиян считают, что сближение с Китаем принесет пользу

Опрос: большинство россиян считают, что сближение с Китаем принесет пользу - РИА Новости, 13.04.2023

Опрос: большинство россиян считают, что сближение с Китаем принесет пользу

Большинство россиян считают, что сближение РФ и КНР принесет больше пользы, чем вреда, а каждый второй думает, что Китай скорее предоставит помощь России, если... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:59

2023-04-13T20:59

2023-04-13T21:00

китай

россия

украина

владимир путин

си цзиньпин

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Большинство россиян считают, что сближение РФ и КНР принесет больше пользы, чем вреда, а каждый второй думает, что Китай скорее предоставит помощь России, если она обратится к Китаю за военной помощью при проведении спецоперации на Украине, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Половина россиян (53%) считают, что Китай входит в число двух-трёх самых влиятельных стран, 10% ответили, что Китай – самая влиятельная страна в мире, 27% – Китай входит в десятку самых влиятельных стран, 2% - думают, что он не входит в десятку самых влиятельных стран, 8% затруднились с ответом. Большинство (77%) россиян считают, что Китай скорее дружественное, 9% - скорее недружественное, 14% затруднились с ответом. Больше половины опрошенных (63%) отметили, что за прошедший год отношения между Россией и Китаем улучшились, 2% – ухудшились, 23% ответили, что отношения остались без изменений. Если сравнивать Россию и Китай, то, по мнению 18% опрошенных, Россия развивается сегодня более успешно, при этом 69% сказали так о Китае, затруднились с ответом 13%. Сближение России и Китая принесёт первой больше пользы, чем вреда, ответили 78% россиян. По мнению 8% респондентов, оно принесёт России больше вреда, чем пользы. Усиление Китая скорее угрожает интересам России, ответили 14% опрошенных, 72% - думают наоборот, что не угрожает. Ответившие положительно на предыдущий вопрос назвали среди угроз для России от усиления Китая претензии на российские территории (4%), 2% - военное нападение, 2% - экономические угрозы, 1% сообщили, что крупное мощное государство всегда может представлять угрозу для соседа, 1% - политические и геополитические угрозы, 1% - другое, 3% - затруднились с ответом. В конце марта глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом. Об этом визите знают 41% респондентов, 34% - что-то слышали, 25% впервые узнали во время прохождения опроса, 1% затруднились с ответом. Целями визита Си Цзиньпина были укрепление взаимоотношений между двумя странами, дружеская встреча, взаимовыгодное сотрудничество в целом, считает 31% граждан, торговля, экономическое сотрудничество - 9%, союз против США и стран Запада - 5%, получение выгоды для китайской стороны - 5%, обсуждение СВО, путей урегулирования военного конфликта на Украине - 4%, заключение договоров - 3, решение вопросов, связанных с поставками российских ресурсов в Китай - 2 %, помощь, поддержка Китаем России - 2%, военное сотрудничество - 2, обсуждение вопросов мировой политики, изменение мирового порядка - 2%, 1% - забота о мире, 1% другое, затруднились с ответом 20% респондентов. Почти каждый второй опрошенный (49%) согласен с мнением, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина принесли значимые результаты. Самый главный результат переговоров двух лидеров в укреплении взаимоотношений между двумя странами, дружеская встреча, взаимовыгодное сотрудничество в целом, считают 15% россиян, торговля, экономическое сотрудничество - 5%, союз против США и стран Запада - 3%, помощь, поддержка Китаем России - 3%, забота о мире - 2%, заключение договоров - 2%, обсуждение СВО, путей урегулирования военного конфликта на Украине - 2%, военное сотрудничество - 2%, положительные результаты в целом - 2%, обсуждение вопросов мировой политики, изменение мирового порядка - 1%, решение вопросов, связанных с поставками российских ресурсов в Китай - 1%, другое - 1%, 16% - затруднились с ответом. Больше половины россиян (60%) ответили, что результаты этих переговоров больше отвечают интересам России и Китая в равной мере. В ходе визита Си Цзиньпина обсуждался предложенный Китаем план по урегулированию конфликта на Украине. Треть опрошенных (38%) не слышали о плане, предложенном Китаем. Предложенный план не сможет приблизить завершение боевых действий, ответили 28% россиян, затруднялись с ответом - 15%, думают, что может приблизить завершение боевых действий - 18% опрошенных. Выдвигая свои мирные инициативы, Китай скорее стремится помочь России, думают 25% опрошенных, Китай хочет помочь Украине - думает 1% респондентов, Китай стремится выступить нейтральным посредником, ответили 61%. Если Россия обратится к Китаю за военной помощью при проведении спецоперации на Украине, Китай скорее предоставит такую помощь, считают 54% респондентов, 19% затруднились с ответом, 27% ответили, что КНР скорее не предоставит такую помощь. Еженедельный Всероссийский опрос ФОМнибус был проведен с 31 марта по 2 апреля 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230412/tsru-1864641514.html

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935401.html

https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html

https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html

https://ria.ru/20230326/kitay-1860721660.html

китай

россия

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китай, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, фонд "общественное мнение"