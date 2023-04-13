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Закон о едином реестре военнообязанных направили президенту - РИА Новости, 13.04.2023
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14:36 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/reestr-1865057703.html
Закон о едином реестре военнообязанных направили президенту
Закон о едином реестре военнообязанных направили президенту - РИА Новости, 13.04.2023
Закон о едином реестре военнообязанных направили президенту
Закон о едином реестре военнообязанных направлен президенту РФ Владимиру Путину, следует из базы данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:36
2023-04-13T14:36
россия
владимир путин
госдума рф
совет федерации рф
армия
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Закон о едином реестре военнообязанных направлен президенту РФ Владимиру Путину, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Закон одобрен (Дата направления президенту Российской Федерации 12.04.2023; Дата направления уведомления в Государственную Думу 12.04.2023)", - отмечается в базе. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ограничения для уклонистов. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совет Федерации одобрил данные изменения в действующее законодательство в среду.
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россия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, армия, общество
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Армия, Общество
Закон о едином реестре военнообязанных направили президенту

Закон о едином реестре военнообязанных направили на подпись президенту России Путину

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Закон о едином реестре военнообязанных направлен президенту РФ Владимиру Путину, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Закон одобрен (Дата направления президенту Российской Федерации 12.04.2023; Дата направления уведомления в Государственную Думу 12.04.2023)", - отмечается в базе.
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных
12 апреля, 13:05
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ограничения для уклонистов. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Совет Федерации одобрил данные изменения в действующее законодательство в среду.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
12 апреля, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
 
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