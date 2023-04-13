https://ria.ru/20230413/reestr-1865057703.html

Закон о едином реестре военнообязанных направили президенту

Закон о едином реестре военнообязанных направили президенту - РИА Новости, 13.04.2023

Закон о едином реестре военнообязанных направили президенту

Закон о едином реестре военнообязанных направлен президенту РФ Владимиру Путину, следует из базы данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:36

2023-04-13T14:36

2023-04-13T14:36

россия

владимир путин

госдума рф

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общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Закон о едином реестре военнообязанных направлен президенту РФ Владимиру Путину, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Закон одобрен (Дата направления президенту Российской Федерации 12.04.2023; Дата направления уведомления в Государственную Думу 12.04.2023)", - отмечается в базе. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ограничения для уклонистов. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совет Федерации одобрил данные изменения в действующее законодательство в среду.

https://ria.ru/20230412/voennoobyazannye-1864755886.html

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, армия, общество