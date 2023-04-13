Иран призвал провести расследование деятельности биолабораторий США
В МИД Ирана призвали провести международное расследование деятельности биолабораторий США
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МИД Ирана призывает провести расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах, считает, что они нарушают международные обязательства Вашингтона и представляют угрозу человечеству, написал в Twitter представитель ведомства Насер Канаани.
"Публикуемые сообщения о военно-биологических лабораториях США на Украине и в некоторых других странах вызывают серьезную обеспокоенность. Эта деятельность противоречит международным обязательствам США в вопросе конвенции о запрещении биологического оружия и представляет угрозу человечеству. Необходимо беспристрастное международное расследование", - отметил Канаани.
Российский Совет Федерации 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.