https://ria.ru/20230413/rassledovanie-1865040793.html

Иран призвал провести расследование деятельности биолабораторий США

Иран призвал провести расследование деятельности биолабораторий США - РИА Новости, 13.04.2023

Иран призвал провести расследование деятельности биолабораторий США

МИД Ирана призывает провести расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах, считает, что они нарушают... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:40

2023-04-13T13:40

2023-04-13T14:09

в мире

иран

сша

украина

константин косачев

совет федерации рф

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МИД Ирана призывает провести расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах, считает, что они нарушают международные обязательства Вашингтона и представляют угрозу человечеству, написал в Twitter представитель ведомства Насер Канаани."Публикуемые сообщения о военно-биологических лабораториях США на Украине и в некоторых других странах вызывают серьезную обеспокоенность. Эта деятельность противоречит международным обязательствам США в вопросе конвенции о запрещении биологического оружия и представляет угрозу человечеству. Необходимо беспристрастное международное расследование", - отметил Канаани.Российский Совет Федерации 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.

https://ria.ru/20230413/biolaboratorii-1865026006.html

иран

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, сша, украина, константин косачев, совет федерации рф, госдума рф