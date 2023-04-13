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Иран призвал провести расследование деятельности биолабораторий США - РИА Новости, 13.04.2023
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13:40 13.04.2023 (обновлено: 14:09 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/rassledovanie-1865040793.html
Иран призвал провести расследование деятельности биолабораторий США
Иран призвал провести расследование деятельности биолабораторий США - РИА Новости, 13.04.2023
Иран призвал провести расследование деятельности биолабораторий США
МИД Ирана призывает провести расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах, считает, что они нарушают... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:40
2023-04-13T14:09
в мире
иран
сша
украина
константин косачев
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МИД Ирана призывает провести расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах, считает, что они нарушают международные обязательства Вашингтона и представляют угрозу человечеству, написал в Twitter представитель ведомства Насер Канаани."Публикуемые сообщения о военно-биологических лабораториях США на Украине и в некоторых других странах вызывают серьезную обеспокоенность. Эта деятельность противоречит международным обязательствам США в вопросе конвенции о запрещении биологического оружия и представляет угрозу человечеству. Необходимо беспристрастное международное расследование", - отметил Канаани.Российский Совет Федерации 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.
https://ria.ru/20230413/biolaboratorii-1865026006.html
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в мире, иран, сша, украина, константин косачев, совет федерации рф, госдума рф
В мире, Иран, США, Украина, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Иран призвал провести расследование деятельности биолабораторий США

В МИД Ирана призвали провести международное расследование деятельности биолабораторий США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МИД Ирана призывает провести расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах, считает, что они нарушают международные обязательства Вашингтона и представляют угрозу человечеству, написал в Twitter представитель ведомства Насер Канаани.
"Публикуемые сообщения о военно-биологических лабораториях США на Украине и в некоторых других странах вызывают серьезную обеспокоенность. Эта деятельность противоречит международным обязательствам США в вопросе конвенции о запрещении биологического оружия и представляет угрозу человечеству. Необходимо беспристрастное международное расследование", - отметил Канаани.
Российский Совет Федерации 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Косачев рассказал о попытках США создать биолаборатории в России
Вчера, 12:55
 
В миреИранСШАУкраинаКонстантин КосачевСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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