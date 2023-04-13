https://ria.ru/20230413/puteshestviya-1865021908.html
В Росстате подсчитали, как выросли траты туристов на путешествия весной
В Росстате подсчитали, как выросли траты туристов на путешествия весной - РИА Новости, 13.04.2023
В Росстате подсчитали, как выросли траты туристов на путешествия весной
В первый весенний месяц существенно выросла стоимость путевок из России в Египет и цены на поездки к черноморскому побережью и в Крым, сообщает Росстат."В марте РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:44
2023-04-13T12:44
2023-04-13T12:44
туризм
новости - туризм
египет
россия
турция
отдых в россии
отдых на море
куда можно лететь
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В первый весенний месяц существенно выросла стоимость путевок из России в Египет и цены на поездки к черноморскому побережью и в Крым, сообщает Росстат."В марте на 16,5 процента увеличились цены на отдых в Египте, на 13,4 процента – в Турции, на 10,7 процента – в Белоруссии, на четыре процента – в ОАЭ", – рассказали в ведомстве.Расходы на отдых внутри страны также растут. "Стоимость отпуска на курортах Краснодарского края и в Крыму выросла на 12 процентов, экскурсионных туров – на 3,4 процента", – указали в Росстате.Быстрее всего дорожает размещение в трехзвездочных отелях, в марте: на 2,9 процента. Цены на номера в "четверках" и "пятерках" увеличились на 2,2 процента, в остальных местах размещения – на 1,2 процента.Стоимость речных круизов выросла на 2,7 процента, отдыха в санаториях – на 1,2 процента, в пансионатах – на 0,9 процента. Траты туристов на экскурсии превысили показатели февраля на 0,6 процента, а на перелет эконом-классом – на 7,9 процента.
https://ria.ru/20230413/otdykh-1864886987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, россия, турция, отдых в россии, отдых на море, куда можно лететь, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Россия, Турция, отдых в России, Отдых на море, куда можно лететь, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В Росстате подсчитали, как выросли траты туристов на путешествия весной
Росстат: весной быстрее всего растут цены на туры в Египет, Турцию и на Черное море
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В первый весенний месяц существенно выросла стоимость путевок из России в Египет и цены на поездки к черноморскому побережью и в Крым, сообщает Росстат.
"В марте на 16,5 процента увеличились цены на отдых в Египте, на 13,4 процента – в Турции, на 10,7 процента – в Белоруссии, на четыре процента – в ОАЭ", – рассказали в ведомстве.
Расходы на отдых внутри страны также растут. "Стоимость отпуска на курортах Краснодарского края и в Крыму выросла на 12 процентов, экскурсионных туров – на 3,4 процента", – указали в Росстате.
Быстрее всего дорожает размещение в трехзвездочных отелях, в марте: на 2,9 процента. Цены на номера в "четверках" и "пятерках" увеличились на 2,2 процента, в остальных местах размещения – на 1,2 процента.
Стоимость речных круизов выросла на 2,7 процента, отдыха в санаториях – на 1,2 процента, в пансионатах – на 0,9 процента. Траты туристов на экскурсии превысили показатели февраля на 0,6 процента, а на перелет эконом-классом – на 7,9 процента.
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