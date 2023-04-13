https://ria.ru/20230413/puteshestviya-1865021908.html

В Росстате подсчитали, как выросли траты туристов на путешествия весной

В Росстате подсчитали, как выросли траты туристов на путешествия весной - РИА Новости, 13.04.2023

В Росстате подсчитали, как выросли траты туристов на путешествия весной

В первый весенний месяц существенно выросла стоимость путевок из России в Египет и цены на поездки к черноморскому побережью и в Крым, сообщает Росстат."В марте РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:44

2023-04-13T12:44

2023-04-13T12:44

туризм

новости - туризм

египет

россия

турция

отдых в россии

отдых на море

куда можно лететь

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. В первый весенний месяц существенно выросла стоимость путевок из России в Египет и цены на поездки к черноморскому побережью и в Крым, сообщает Росстат."В марте на 16,5 процента увеличились цены на отдых в Египте, на 13,4 процента – в Турции, на 10,7 процента – в Белоруссии, на четыре процента – в ОАЭ", – рассказали в ведомстве.Расходы на отдых внутри страны также растут. "Стоимость отпуска на курортах Краснодарского края и в Крыму выросла на 12 процентов, экскурсионных туров – на 3,4 процента", – указали в Росстате.Быстрее всего дорожает размещение в трехзвездочных отелях, в марте: на 2,9 процента. Цены на номера в "четверках" и "пятерках" увеличились на 2,2 процента, в остальных местах размещения – на 1,2 процента.Стоимость речных круизов выросла на 2,7 процента, отдыха в санаториях – на 1,2 процента, в пансионатах – на 0,9 процента. Траты туристов на экскурсии превысили показатели февраля на 0,6 процента, а на перелет эконом-классом – на 7,9 процента.

https://ria.ru/20230413/otdykh-1864886987.html

египет

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

новости - туризм, египет, россия, турция, отдых в россии, отдых на море, куда можно лететь, федеральная служба государственной статистики (росстат)