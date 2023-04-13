https://ria.ru/20230413/pusk-1865178131.html

Гутерреш осудил пуск северокорейской ракеты

Гутерреш осудил пуск северокорейской ракеты - РИА Новости, 13.04.2023

Гутерреш осудил пуск северокорейской ракеты

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил последний пуск баллистической ракеты КНДР, призвал Пхеньян исполнять обязательства по резолюциям СБ ООН, возобновить диалог в РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:43

2023-04-13T20:43

2023-04-13T20:43

в мире

корейский полуостров

хоккайдо

пхеньян

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

оон

фумио кисида

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ООН, 13 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил последний пуск баллистической ракеты КНДР, призвал Пхеньян исполнять обязательства по резолюциям СБ ООН, возобновить диалог в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик. "Генсек строго осуждает запуск еще одной баллистической ракеты дальнего радиуса действия", - сказал Дюжаррик. По его словам, Гутерреш призывает КНДР полностью исполнять международные обязательства в рамках резолюций СБ ООН, открыть каналы коммуникации и возобновить диалог в целях денуклеаризации Корейского полуострова. Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано. Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.

https://ria.ru/20230402/kndr-1862426118.html

https://ria.ru/20230328/kndr-1861112739.html

корейский полуостров

хоккайдо

пхеньян

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в мире, корейский полуостров, хоккайдо, пхеньян, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, фумио кисида