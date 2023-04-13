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Гутерреш осудил пуск северокорейской ракеты - РИА Новости, 13.04.2023
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20:43 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/pusk-1865178131.html
Гутерреш осудил пуск северокорейской ракеты
Гутерреш осудил пуск северокорейской ракеты - РИА Новости, 13.04.2023
Гутерреш осудил пуск северокорейской ракеты
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил последний пуск баллистической ракеты КНДР, призвал Пхеньян исполнять обязательства по резолюциям СБ ООН, возобновить диалог в РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:43
2023-04-13T20:43
в мире
корейский полуостров
хоккайдо
пхеньян
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
фумио кисида
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ООН, 13 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил последний пуск баллистической ракеты КНДР, призвал Пхеньян исполнять обязательства по резолюциям СБ ООН, возобновить диалог в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик. "Генсек строго осуждает запуск еще одной баллистической ракеты дальнего радиуса действия", - сказал Дюжаррик. По его словам, Гутерреш призывает КНДР полностью исполнять международные обязательства в рамках резолюций СБ ООН, открыть каналы коммуникации и возобновить диалог в целях денуклеаризации Корейского полуострова. Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано. Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230402/kndr-1862426118.html
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в мире, корейский полуостров, хоккайдо, пхеньян, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, фумио кисида
В мире, Корейский полуостров, Хоккайдо, Пхеньян, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН, Фумио Кисида
Гутерреш осудил пуск северокорейской ракеты

Генсек Гутерреш осудил пуск северокорейской ракеты, призвав исполнять резолюции СБ ООН

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
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ООН, 13 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил последний пуск баллистической ракеты КНДР, призвал Пхеньян исполнять обязательства по резолюциям СБ ООН, возобновить диалог в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генсек строго осуждает запуск еще одной баллистической ракеты дальнего радиуса действия", - сказал Дюжаррик.
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По его словам, Гутерреш призывает КНДР полностью исполнять международные обязательства в рамках резолюций СБ ООН, открыть каналы коммуникации и возобновить диалог в целях денуклеаризации Корейского полуострова.
Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
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В миреКорейский полуостровХоккайдоПхеньянСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООНФумио Кисида
 
 
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