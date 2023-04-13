Гутерреш осудил пуск северокорейской ракеты
Генсек Гутерреш осудил пуск северокорейской ракеты, призвав исполнять резолюции СБ ООН
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
ООН, 13 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил последний пуск баллистической ракеты КНДР, призвал Пхеньян исполнять обязательства по резолюциям СБ ООН, возобновить диалог в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генсек строго осуждает запуск еще одной баллистической ракеты дальнего радиуса действия", - сказал Дюжаррик.
По его словам, Гутерреш призывает КНДР полностью исполнять международные обязательства в рамках резолюций СБ ООН, открыть каналы коммуникации и возобновить диалог в целях денуклеаризации Корейского полуострова.
Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.