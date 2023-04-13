Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть в I квартале увеличила производство яиц на 1,1 млн штук - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
18:10 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/proizvodstvo-1865145694.html
Ленобласть в I квартале увеличила производство яиц на 1,1 млн штук
Ленобласть в I квартале увеличила производство яиц на 1,1 млн штук - РИА Новости, 13.04.2023
Ленобласть в I квартале увеличила производство яиц на 1,1 млн штук
За первые три месяца 2023 года в Ленинградской области произведено на 1,1 миллиона яиц больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:10
2023-04-13T18:10
ленинградская область
ленинградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/03/1551920365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fffa02e17ba98794821d2173d0d4260b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. За первые три месяца 2023 года в Ленинградской области произведено на 1,1 миллиона яиц больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, за три месяца в регионе произведено 840 миллионов штук яиц. Продукция отправлена в торговые сети, где в преддверии православного праздника Пасхи особым спросом пользуются яйца белого цвета.Как подчеркнули в обладминистрации, Ленинградская область уже более десяти лет занимает первое место в России по производству яиц. По итогам 2022 года произведено 3,5 миллиарда штук, что составляет 9% от общего объема их производства в России и 75% — в регионах Северо-Запада.
https://ria.ru/20221005/proizvodstvo-1821769866.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/03/1551920365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f92425e5e4368445c80f946d1e58002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия

Ленобласть в I квартале увеличила производство яиц на 1,1 млн штук

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудницы на участке сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Сотрудницы на участке сортировки и упаковки яиц на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудницы на участке сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. За первые три месяца 2023 года в Ленинградской области произведено на 1,1 миллиона яиц больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, за три месяца в регионе произведено 840 миллионов штук яиц. Продукция отправлена в торговые сети, где в преддверии православного праздника Пасхи особым спросом пользуются яйца белого цвета.
«
"Ленинградская область является одним из крупнейших производителей яиц белого цвета в России, выпуск которых составляет порядка 60% от общего объема", - добавили в пресс-службе, отметив, что обеспеченность жителей области яйцами составляет 590%, что делает область ведущим поставщиком свежих яиц и продукции переработки в регионы России и за рубеж.
Как подчеркнули в обладминистрации, Ленинградская область уже более десяти лет занимает первое место в России по производству яиц. По итогам 2022 года произведено 3,5 миллиарда штук, что составляет 9% от общего объема их производства в России и 75% — в регионах Северо-Запада.
Посетитель у стенда Ленинградской области на XXIV Всероссийской агропромышленной выставки Золотая осень 2022 на территории парка Патриот - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Производство продукции АПК Ленобласти выросло на 3,9%
5 октября 2022, 17:33
 
Ленинградская областьЛенинградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала