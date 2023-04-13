Ленобласть в I квартале увеличила производство яиц на 1,1 млн штук
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудницы на участке сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Сотрудницы на участке сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. За первые три месяца 2023 года в Ленинградской области произведено на 1,1 миллиона яиц больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, за три месяца в регионе произведено 840 миллионов штук яиц. Продукция отправлена в торговые сети, где в преддверии православного праздника Пасхи особым спросом пользуются яйца белого цвета.
«
"Ленинградская область является одним из крупнейших производителей яиц белого цвета в России, выпуск которых составляет порядка 60% от общего объема", - добавили в пресс-службе, отметив, что обеспеченность жителей области яйцами составляет 590%, что делает область ведущим поставщиком свежих яиц и продукции переработки в регионы России и за рубеж.
Как подчеркнули в обладминистрации, Ленинградская область уже более десяти лет занимает первое место в России по производству яиц. По итогам 2022 года произведено 3,5 миллиарда штук, что составляет 9% от общего объема их производства в России и 75% — в регионах Северо-Запада.