https://ria.ru/20230413/proizvodstvo-1865145694.html

Ленобласть в I квартале увеличила производство яиц на 1,1 млн штук

Ленобласть в I квартале увеличила производство яиц на 1,1 млн штук - РИА Новости, 13.04.2023

Ленобласть в I квартале увеличила производство яиц на 1,1 млн штук

За первые три месяца 2023 года в Ленинградской области произведено на 1,1 миллиона яиц больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:10

2023-04-13T18:10

2023-04-13T18:10

ленинградская область

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. За первые три месяца 2023 года в Ленинградской области произведено на 1,1 миллиона яиц больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, за три месяца в регионе произведено 840 миллионов штук яиц. Продукция отправлена в торговые сети, где в преддверии православного праздника Пасхи особым спросом пользуются яйца белого цвета.Как подчеркнули в обладминистрации, Ленинградская область уже более десяти лет занимает первое место в России по производству яиц. По итогам 2022 года произведено 3,5 миллиарда штук, что составляет 9% от общего объема их производства в России и 75% — в регионах Северо-Запада.

https://ria.ru/20221005/proizvodstvo-1821769866.html

ленинградская область

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия