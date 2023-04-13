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Киев потерял более 115 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 13.04.2023 (обновлено: 14:30 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/poteri-1865055182.html
Киев потерял более 115 боевиков на двух направлениях
Киев потерял более 115 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 13.04.2023
Киев потерял более 115 боевиков на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 115 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:28
2023-04-13T14:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 115 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны и Григоровка Донецкой народной республики."Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230413/voennye-1865055290.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял более 115 боевиков на двух направлениях

ВС России уничтожили более 115 боевиков ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морской пехотинец Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морской пехотинец Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 115 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны и Григоровка Донецкой народной республики.
"Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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