https://ria.ru/20230413/poteri-1865055182.html

Киев потерял более 115 боевиков на двух направлениях

Киев потерял более 115 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 13.04.2023

Киев потерял более 115 боевиков на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 115 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:28

2023-04-13T14:28

2023-04-13T14:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 115 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны и Григоровка Донецкой народной республики."Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230413/voennye-1865055290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, украина, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)