Киев потерял более 115 боевиков на двух направлениях
ВС России уничтожили более 115 боевиков ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морской пехотинец Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 115 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны и Григоровка Донецкой народной республики.
"Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в министерстве.