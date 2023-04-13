https://ria.ru/20230413/poteri-1864939397.html

СМИ назвали общие потери Украины на основе "слитых" документов

СМИ назвали общие потери Украины на основе "слитых" документов - РИА Новости, 13.04.2023

СМИ назвали общие потери Украины на основе "слитых" документов

Украина в боевых действиях потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек, утверждает агентство Reuters со ссылкой на утекшие в сеть... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T01:45

2023-04-13T01:45

2023-04-13T02:04

в мире

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

киев

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

денис пушилин

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украина в боевых действиях потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек, утверждает агентство Reuters со ссылкой на утекшие в сеть американские документы. Речь идет о предполагаемых документах американской разведки, подлинность которых агентству не удалось подтвердить независимо.Кроме того, в документах утверждается, что конфликт грозит перерасти в "затяжную войну", которая продолжится и после 2023 года.Ранее в апреле советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что потери среди украинских военных только в Артемовске в ДНР, где идут ожесточенные бои, составили уже от 15 тысяч до 20 тысяч человек убитыми. Газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников в середине марта сообщала, что за время конфликта погибли свыше ста тысяч украинских военных, включая самых опытных солдат.Такое же число озвучивала в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Позднее эту часть полностью удалили из ее письменного и видеозаявления. Как объясняла Twitter официальный представитель ЕК Дана Спинат, произошла ошибка, а оценка, использованная в обращении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанное число потерь, по ее словам, охватывало как убитых, так и раненых.Испанская газета Pais также в минувшем марте сообщала, что всего Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук, как тогда писало издание, отрицает, что ВСУ испытывают нехватку в военных.Утечка документовПентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.В Минобороны США сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об инциденте, говорил: у России нет сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.

https://ria.ru/20230413/lnr-1864935023.html

https://ria.ru/20230413/nastuplenie-1864934268.html

https://ria.ru/20230413/bayden-1864937186.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, денис пушилин, еврокомиссия, пентагон