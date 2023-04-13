https://ria.ru/20230413/postavki-1865147673.html
Москва и Пекин обсуждают поставки зерна в Китай
Москва и Пекин обсуждают поставки зерна в Китай - РИА Новости, 13.04.2023
Москва и Пекин обсуждают поставки зерна в Китай
Россия и Китай работают над согласованием поставок в это государство из РФ пшена и продукции переработки зерна, в том числе ржаной муки и манной крупы, а также... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:17
2023-04-13T18:17
2023-04-13T18:22
экономика
россия
китай
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и Китай работают над согласованием поставок в это государство из РФ пшена и продукции переработки зерна, в том числе ржаной муки и манной крупы, а также лекарственного растительного сырья, говорится в сообщении Россельхознадзора. Ведомство указывает, что вопросы взаимодействия государств в области агроэкспорта обсуждались в ходе встречи советника руководителя Россельхознадзора Василия Лавровского с представителями посольства КНР в РФ. "Ведомства работают над согласованием сертификатов для экспорта в Китай пшена, продукции переработки зерна - ржаной муки, манной крупы и так далее, - лекарственного сырья растительного происхождения", - говорится в сообщении. Российская сторона напомнила о готовности поставлять озимые пшеницу и ячмень, попросила согласовать разрешение на поставки кукурузы, рапса и риса со всей территории России. Кроме того, было предложено рассмотреть возможность отмены ряда оставшихся ограничений на работу российских судов, наложенных в связи с выявлением следов вируса на упаковках с рыбопродукцией. Представители посольства сообщили о выделении отдельного таможенного кода для пищевых соевых бобов без ГМО: эта мера делает отечественную сою, в силу запрета в России культивирования генно-модифицированных организмов, привлекательным продуктом на китайском рынке, отмечают в Россельхознадзоре. Ведомство также отметило большие возможности двусторонней торговли животноводческой продукцией - это касается как рыбы и морепродуктов, традиционно занимающих ведущее место в товарообороте двух стран, так и поставок говядины, свинины, мяса птицы и мелкого рогатого скота, кормов для животных, готовой мясной и молочной продукции. Сейчас этот процесс сдерживается необходимостью инспектирования каждого нового предприятия и сложностью процедур оценки рисков. Отмечается, что ведомства могут вернуться к проведению очных инспекций, но намерены сохранить ряд инспекционных мероприятий в видеоформате.
https://ria.ru/20230411/rubl-1864411081.html
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экономика, россия, китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Экономика, Россия, Китай, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Москва и Пекин обсуждают поставки зерна в Китай
Россельхознадзор: Россия обсуждает с Китаем поставки пшена, ржаной муки и манной крупы
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Россия и Китай работают над согласованием поставок в это государство из РФ пшена и продукции переработки зерна, в том числе ржаной муки и манной крупы, а также лекарственного растительного сырья, говорится в сообщении
Россельхознадзора.
Ведомство указывает, что вопросы взаимодействия государств в области агроэкспорта обсуждались в ходе встречи советника руководителя Россельхознадзора Василия Лавровского с представителями посольства КНР в РФ.
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"Ведомства работают над согласованием сертификатов для экспорта в Китай пшена, продукции переработки зерна - ржаной муки, манной крупы и так далее, - лекарственного сырья растительного происхождения", - говорится в сообщении.
Российская сторона напомнила о готовности поставлять озимые пшеницу и ячмень, попросила согласовать разрешение на поставки кукурузы, рапса и риса со всей территории России. Кроме того, было предложено рассмотреть возможность отмены ряда оставшихся ограничений на работу российских судов, наложенных в связи с выявлением следов вируса на упаковках с рыбопродукцией.
Представители посольства сообщили о выделении отдельного таможенного кода для пищевых соевых бобов без ГМО: эта мера делает отечественную сою, в силу запрета в России культивирования генно-модифицированных организмов, привлекательным продуктом на китайском рынке, отмечают в Россельхознадзоре.
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Ведомство также отметило большие возможности двусторонней торговли животноводческой продукцией - это касается как рыбы и морепродуктов, традиционно занимающих ведущее место в товарообороте двух стран, так и поставок говядины, свинины, мяса птицы и мелкого рогатого скота, кормов для животных, готовой мясной и молочной продукции.
Сейчас этот процесс сдерживается необходимостью инспектирования каждого нового предприятия и сложностью процедур оценки рисков. Отмечается, что ведомства могут вернуться к проведению очных инспекций, но намерены сохранить ряд инспекционных мероприятий в видеоформате.
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