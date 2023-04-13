https://ria.ru/20230413/postavki-1865147673.html

Москва и Пекин обсуждают поставки зерна в Китай

Москва и Пекин обсуждают поставки зерна в Китай - РИА Новости, 13.04.2023

Москва и Пекин обсуждают поставки зерна в Китай

Россия и Китай работают над согласованием поставок в это государство из РФ пшена и продукции переработки зерна, в том числе ржаной муки и манной крупы, а также... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:17

2023-04-13T18:17

2023-04-13T18:22

экономика

россия

китай

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и Китай работают над согласованием поставок в это государство из РФ пшена и продукции переработки зерна, в том числе ржаной муки и манной крупы, а также лекарственного растительного сырья, говорится в сообщении Россельхознадзора. Ведомство указывает, что вопросы взаимодействия государств в области агроэкспорта обсуждались в ходе встречи советника руководителя Россельхознадзора Василия Лавровского с представителями посольства КНР в РФ. "Ведомства работают над согласованием сертификатов для экспорта в Китай пшена, продукции переработки зерна - ржаной муки, манной крупы и так далее, - лекарственного сырья растительного происхождения", - говорится в сообщении. Российская сторона напомнила о готовности поставлять озимые пшеницу и ячмень, попросила согласовать разрешение на поставки кукурузы, рапса и риса со всей территории России. Кроме того, было предложено рассмотреть возможность отмены ряда оставшихся ограничений на работу российских судов, наложенных в связи с выявлением следов вируса на упаковках с рыбопродукцией. Представители посольства сообщили о выделении отдельного таможенного кода для пищевых соевых бобов без ГМО: эта мера делает отечественную сою, в силу запрета в России культивирования генно-модифицированных организмов, привлекательным продуктом на китайском рынке, отмечают в Россельхознадзоре. Ведомство также отметило большие возможности двусторонней торговли животноводческой продукцией - это касается как рыбы и морепродуктов, традиционно занимающих ведущее место в товарообороте двух стран, так и поставок говядины, свинины, мяса птицы и мелкого рогатого скота, кормов для животных, готовой мясной и молочной продукции. Сейчас этот процесс сдерживается необходимостью инспектирования каждого нового предприятия и сложностью процедур оценки рисков. Отмечается, что ведомства могут вернуться к проведению очных инспекций, но намерены сохранить ряд инспекционных мероприятий в видеоформате.

https://ria.ru/20230411/rubl-1864411081.html

https://ria.ru/20230405/voda-1863084060.html

https://ria.ru/20230413/virus-1865022513.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире