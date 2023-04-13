Рейтинг@Mail.ru
На доме в центре Нижнего Новгорода нарисовали портрет Владлена Татарского - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/portret-1865094341.html
На доме в центре Нижнего Новгорода нарисовали портрет Владлена Татарского
На доме в центре Нижнего Новгорода нарисовали портрет Владлена Татарского - РИА Новости, 13.04.2023
На доме в центре Нижнего Новгорода нарисовали портрет Владлена Татарского
Мурал в память о военном корреспонденте Владлене Татарском открыли в центре Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:10
2023-04-13T16:10
россия
нижний новгород
владлен татарский
захар прилепин
взрыв в кафе в петербурге
общество
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864972972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8dde484e10c05b8edfbc9c2e3e09e54e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Мурал в память о военном корреспонденте Владлене Татарском открыли в центре Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости. Портрет военкора площадью 4 на 5 квадратных метров появился на стене четырехэтажного здания на пересечении улиц Горького и Ошарской по инициативе штаба Захара Прилепина. На стену также нанесли цитату Владлена Татарского "Проиграть эту войну мы не имеем права". "Владлен Татарский был нашим соратником, он прошёл большой военный путь с 2014 года, служил военкором на Донбассе, и мы скорбим о его гибели", - заявила руководитель проектного офиса аппарата Захара Прилепина Юлия Захарчук. Она отметила, что мурал создан в рамках открытия культурно-патриотического центра "Пешков" в Нижнем Новгороде - регионального подразделения центра "Традиция". "Сегодня мы показываем первую версию мурала, выполненную в графитовом варианте. Это только первый этап работы. Затем наш художник отберет себе в мастерскую нижегородских художников, с которыми совместными усилиями они доработают этот портрет, сделают вторую версию мурала, которая будет выполнена в стиле соцреализма. Мурал будет насыщен красками и станет ярким и важным элементом центра города", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Захара Прилепина Елизавета Кондакова. По словам автора мурала - художника-монументалиста, преподавателя Строгановской академии Юрия Козловского, своей работой он хотел увековечить память героев-участников спецоперации. "Мы поддержим идею штаба Захара Прилепина по созданию мурала, посвященного Владлену Татарскому, геройский погибшему военному корреспонденту. На примере таких мужественных ребят молодежь должна учиться патриотизму. Мы поддерживаем патриотические и культурные инициативы штаба Захара Прилепина, считаем, что это очень правильное и нужное дело", - сказал журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры. Татарский был посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.
https://ria.ru/20230413/tatarskiy-1865069133.html
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1864006514.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864972972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17f4d7f5e974cbabd7c1bd4d8233b7ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижний новгород, владлен татарский, захар прилепин, взрыв в кафе в петербурге, общество, нижегородская область
Россия, Нижний Новгород, Владлен Татарский, Захар Прилепин, Взрыв в кафе в Петербурге, Общество, Нижегородская область
На доме в центре Нижнего Новгорода нарисовали портрет Владлена Татарского

Портрет военкора Владлена Татарского нарисовали на доме в центре Нижнего Новгорода

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского)
Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского) - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского). Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Мурал в память о военном корреспонденте Владлене Татарском открыли в центре Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости.
Портрет военкора площадью 4 на 5 квадратных метров появился на стене четырехэтажного здания на пересечении улиц Горького и Ошарской по инициативе штаба Захара Прилепина. На стену также нанесли цитату Владлена Татарского "Проиграть эту войну мы не имеем права".
"Владлен Татарский был нашим соратником, он прошёл большой военный путь с 2014 года, служил военкором на Донбассе, и мы скорбим о его гибели", - заявила руководитель проектного офиса аппарата Захара Прилепина Юлия Захарчук.
Она отметила, что мурал создан в рамках открытия культурно-патриотического центра "Пешков" в Нижнем Новгороде - регионального подразделения центра "Традиция".
"Сегодня мы показываем первую версию мурала, выполненную в графитовом варианте. Это только первый этап работы. Затем наш художник отберет себе в мастерскую нижегородских художников, с которыми совместными усилиями они доработают этот портрет, сделают вторую версию мурала, которая будет выполнена в стиле соцреализма. Мурал будет насыщен красками и станет ярким и важным элементом центра города", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Захара Прилепина Елизавета Кондакова.
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Причастный к убийству Татарского украинец Денисов работал в СБУ
Вчера, 15:01
По словам автора мурала - художника-монументалиста, преподавателя Строгановской академии Юрия Козловского, своей работой он хотел увековечить память героев-участников спецоперации.
"Мы поддержим идею штаба Захара Прилепина по созданию мурала, посвященного Владлену Татарскому, геройский погибшему военному корреспонденту. На примере таких мужественных ребят молодежь должна учиться патриотизму. Мы поддерживаем патриотические и культурные инициативы штаба Захара Прилепина, считаем, что это очень правильное и нужное дело", - сказал журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры.
Татарский был посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.
Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве Владлена Татарского - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Захарова осудила отношение Запада к подозреваемой в убийстве Татарского
8 апреля, 21:22
 
РоссияНижний НовгородВладлен ТатарскийЗахар ПрилепинВзрыв в кафе в ПетербургеОбществоНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала