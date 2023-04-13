https://ria.ru/20230413/portret-1865094341.html

На доме в центре Нижнего Новгорода нарисовали портрет Владлена Татарского

На доме в центре Нижнего Новгорода нарисовали портрет Владлена Татарского - РИА Новости, 13.04.2023

На доме в центре Нижнего Новгорода нарисовали портрет Владлена Татарского

Мурал в память о военном корреспонденте Владлене Татарском открыли в центре Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:10

2023-04-13T16:10

2023-04-13T16:10

россия

нижний новгород

владлен татарский

захар прилепин

взрыв в кафе в петербурге

общество

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864972972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8dde484e10c05b8edfbc9c2e3e09e54e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Мурал в память о военном корреспонденте Владлене Татарском открыли в центре Нижнего Новгорода, передает корреспондент РИА Новости. Портрет военкора площадью 4 на 5 квадратных метров появился на стене четырехэтажного здания на пересечении улиц Горького и Ошарской по инициативе штаба Захара Прилепина. На стену также нанесли цитату Владлена Татарского "Проиграть эту войну мы не имеем права". "Владлен Татарский был нашим соратником, он прошёл большой военный путь с 2014 года, служил военкором на Донбассе, и мы скорбим о его гибели", - заявила руководитель проектного офиса аппарата Захара Прилепина Юлия Захарчук. Она отметила, что мурал создан в рамках открытия культурно-патриотического центра "Пешков" в Нижнем Новгороде - регионального подразделения центра "Традиция". "Сегодня мы показываем первую версию мурала, выполненную в графитовом варианте. Это только первый этап работы. Затем наш художник отберет себе в мастерскую нижегородских художников, с которыми совместными усилиями они доработают этот портрет, сделают вторую версию мурала, которая будет выполнена в стиле соцреализма. Мурал будет насыщен красками и станет ярким и важным элементом центра города", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Захара Прилепина Елизавета Кондакова. По словам автора мурала - художника-монументалиста, преподавателя Строгановской академии Юрия Козловского, своей работой он хотел увековечить память героев-участников спецоперации. "Мы поддержим идею штаба Захара Прилепина по созданию мурала, посвященного Владлену Татарскому, геройский погибшему военному корреспонденту. На примере таких мужественных ребят молодежь должна учиться патриотизму. Мы поддерживаем патриотические и культурные инициативы штаба Захара Прилепина, считаем, что это очень правильное и нужное дело", - сказал журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры. Татарский был посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.

https://ria.ru/20230413/tatarskiy-1865069133.html

https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1864006514.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нижний новгород, владлен татарский, захар прилепин, взрыв в кафе в петербурге, общество, нижегородская область