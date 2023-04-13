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Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Пригожина и Шойгу - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/peskov-1865039352.html
Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Пригожина и Шойгу
Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Пригожина и Шойгу - РИА Новости, 13.04.2023
Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Пригожина и Шойгу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о встрече основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны РФ... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:36
2023-04-13T13:36
специальная военная операция на украине
россия
евгений пригожин
сергей шойгу
дмитрий песков
политика
чвк "вагнер"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о встрече основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, которую якобы, по данным из утекших американских секретных документов, организовал президент России Владимир Путин для урегулирования конфликта между ними 22 февраля. "Мне ничего об этом не известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли ему о встрече Пригожина и Шойгу, которую, якобы, организовал Путин для урегулирования конфликта между ними.
https://ria.ru/20230413/peskov-1865037821.html
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россия, евгений пригожин, сергей шойгу, дмитрий песков, политика, чвк "вагнер", министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евгений Пригожин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Политика, ЧВК "Вагнер", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Пригожина и Шойгу

Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Пригожина и Шойгу, которую якобы провел Путин

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о встрече основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, которую якобы, по данным из утекших американских секретных документов, организовал президент России Владимир Путин для урегулирования конфликта между ними 22 февраля.
"Мне ничего об этом не известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли ему о встрече Пригожина и Шойгу, которую, якобы, организовал Путин для урегулирования конфликта между ними.
Дмитрий Песков
Песков усомнился в данных американских документов о борьбе ФСБ и Минобороны
Вчера, 13:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвгений ПригожинСергей ШойгуДмитрий ПесковПолитикаЧВК "Вагнер"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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