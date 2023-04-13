https://ria.ru/20230413/peskov-1865039352.html

Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Пригожина и Шойгу

Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Пригожина и Шойгу - РИА Новости, 13.04.2023

Песков заявил, что ему неизвестно о встрече Пригожина и Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о встрече основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны РФ... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:36

2023-04-13T13:36

2023-04-13T13:36

специальная военная операция на украине

россия

евгений пригожин

сергей шойгу

дмитрий песков

политика

чвк "вагнер"

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о встрече основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, которую якобы, по данным из утекших американских секретных документов, организовал президент России Владимир Путин для урегулирования конфликта между ними 22 февраля. "Мне ничего об этом не известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли ему о встрече Пригожина и Шойгу, которую, якобы, организовал Путин для урегулирования конфликта между ними.

https://ria.ru/20230413/peskov-1865037821.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, евгений пригожин, сергей шойгу, дмитрий песков, политика, чвк "вагнер", министерство обороны рф (минобороны рф)