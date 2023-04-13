https://ria.ru/20230413/pepel-1864947782.html

МЧС направило колонну техники в поселок Ключи для вывоза пепла

МЧС направило колонну техники в поселок Ключи для вывоза пепла - РИА Новости, 13.04.2023

МЧС направило колонну техники в поселок Ключи для вывоза пепла

МЧС России направило колонну техники с самосвалами, экскаваторами и погрузчиками в поселок Ключи для вывоза пепла после мощного извержения вулкана Шивелуч на... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T06:02

2023-04-13T06:02

2023-04-13T06:38

происшествия

камчатка

шивелуч

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

последствия извержения вулкана гримсвотн в исландии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864680082_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_65dd13f6d5577ed9ec49bfe7cb411bf8.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МЧС России направило колонну техники с самосвалами, экскаваторами и погрузчиками в поселок Ключи для вывоза пепла после мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает ведомство. "Колонна техники МЧС России направлена в поселок Ключи для помощи в расчистке социально значимых объектов. В составе колонны - самосвалы, экскаваторы, фронтальный и мини-погрузчики. По прибытию 20 сотрудников спасцентра будут оказывать помощь местной администрации в вывозе пепла с территории социально значимых объектов", - говорится в сообщении. Сейчас в Ключах на расчистке от пепла работает 12 единиц техники, сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. Он добавил, что в Козыревске начали расчистку социальных объектов. В Майском ждут технику для расширения дорог и проездов."Пришли к однозначному выводу, что просто вывозить снег нецелесообразно, финансово намного затратнее и дольше. Сейчас пробуем схему, когда экскаватор снимает пепел со снега, далее погрузчиком грузят в самосвал и вывозят за пределы населённого пункта", – написал Бондаренко в своем Telegram-канале.Уточняется, что в населенных пунктах продолжают выдавать одноразовые медицинские маски и подвозить населению воду. Сейчас код авиационной опасности для вулкана снижен с "красного" до "оранжевого". Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Камчатки не приближаться к вулкану Шивелуч на расстоянии менее 25 километров. Кроме того, авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полётов по данному маршруту. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Шивелуч – один из наиболее крупных и активных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230412/shiveluch-1864710989.html

камчатка

шивелуч

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, шивелуч, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), последствия извержения вулкана гримсвотн в исландии