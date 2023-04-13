https://ria.ru/20230413/pepel-1864947782.html
МЧС направило колонну техники в поселок Ключи для вывоза пепла
МЧС направило колонну техники в поселок Ключи для вывоза пепла - РИА Новости, 13.04.2023
МЧС направило колонну техники в поселок Ключи для вывоза пепла
МЧС России направило колонну техники с самосвалами, экскаваторами и погрузчиками в поселок Ключи для вывоза пепла после мощного извержения вулкана Шивелуч на... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:02
2023-04-13T06:02
2023-04-13T06:38
происшествия
камчатка
шивелуч
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
последствия извержения вулкана гримсвотн в исландии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МЧС России направило колонну техники с самосвалами, экскаваторами и погрузчиками в поселок Ключи для вывоза пепла после мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает ведомство. "Колонна техники МЧС России направлена в поселок Ключи для помощи в расчистке социально значимых объектов. В составе колонны - самосвалы, экскаваторы, фронтальный и мини-погрузчики. По прибытию 20 сотрудников спасцентра будут оказывать помощь местной администрации в вывозе пепла с территории социально значимых объектов", - говорится в сообщении. Сейчас в Ключах на расчистке от пепла работает 12 единиц техники, сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. Он добавил, что в Козыревске начали расчистку социальных объектов. В Майском ждут технику для расширения дорог и проездов."Пришли к однозначному выводу, что просто вывозить снег нецелесообразно, финансово намного затратнее и дольше. Сейчас пробуем схему, когда экскаватор снимает пепел со снега, далее погрузчиком грузят в самосвал и вывозят за пределы населённого пункта", – написал Бондаренко в своем Telegram-канале.Уточняется, что в населенных пунктах продолжают выдавать одноразовые медицинские маски и подвозить населению воду. Сейчас код авиационной опасности для вулкана снижен с "красного" до "оранжевого". Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Камчатки не приближаться к вулкану Шивелуч на расстоянии менее 25 километров. Кроме того, авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полётов по данному маршруту. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз. Шивелуч – один из наиболее крупных и активных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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происшествия, камчатка, шивелуч, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), последствия извержения вулкана гримсвотн в исландии
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Последствия извержения вулкана Гримсвотн в Исландии
МЧС направило колонну техники в поселок Ключи для вывоза пепла
МЧС направило колонну техники в поселок Ключи для вывоза пепла после извержения Шивелуча
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
МЧС России направило колонну техники с самосвалами, экскаваторами и погрузчиками в поселок Ключи для вывоза пепла после мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает ведомство
.
"Колонна техники МЧС России направлена в поселок Ключи для помощи в расчистке социально значимых объектов. В составе колонны - самосвалы, экскаваторы, фронтальный и мини-погрузчики. По прибытию 20 сотрудников спасцентра будут оказывать помощь местной администрации в вывозе пепла с территории социально значимых объектов", - говорится в сообщении.
Поток из пепла и камней: последствия извержения вулкана Шивелуч
Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.
1 из 11
Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.
2 из 11
Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.
3 из 11
Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.
4 из 11
Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.
5 из 11
Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.
6 из 11
Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.
7 из 11
Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом
8 из 11
Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.
9 из 11
Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.
10 из 11
Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.
11 из 11
Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром 11 апреля.
1 из 11
Вулкан выбросил пепел сначала на восемь тысяч метров, а затем — на десять тысяч, позже произошло еще два мощных извержения.
2 из 11
Сильнее всего пострадал поселок Ключи, там пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.
3 из 11
Слой пепла, выброшенный в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе.
4 из 11
Основная фаза извержения завершилась, но Шивелуч продолжит выбрасывать пепел, правда, уже в меньших масштабах.
5 из 11
Пепел будет достаточно долго находиться в атмосфере и оседать на деревьях, кустах и земле, говорят сейсмологи.
6 из 11
Вероятность того, что облако вулканического пепла достигнет Петропавловска-Камчатского, невелика.
7 из 11
Местная жительница расчищает участок, занесенный пеплом
8 из 11
Извержение вулкана на Камчатке прошло по благоприятному сценарию, считают ученые.
9 из 11
Основную часть выброса пепла унесло, а пирокластические потоки не дошли до дорог и мостов.
10 из 11
Благоприятному развитию ситуации способствовало холодное холодное время года.
11 из 11
Сейчас в Ключах на расчистке от пепла работает 12 единиц техники, сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко. Он добавил, что в Козыревске начали расчистку социальных объектов. В Майском ждут технику для расширения дорог и проездов.
"Пришли к однозначному выводу, что просто вывозить снег нецелесообразно, финансово намного затратнее и дольше. Сейчас пробуем схему, когда экскаватор снимает пепел со снега, далее погрузчиком грузят в самосвал и вывозят за пределы населённого пункта", – написал Бондаренко в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в населенных пунктах продолжают выдавать одноразовые медицинские маски и подвозить населению воду. Сейчас код авиационной опасности для вулкана снижен с "красного" до "оранжевого".
Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Камчатки не приближаться к вулкану Шивелуч на расстоянии менее 25 километров. Кроме того, авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полётов по данному маршруту.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
Шивелуч – один из наиболее крупных и активных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района
и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского
.
Минэкономразвития рекомендовало туристам не приближаться к вулкану Шивелуч