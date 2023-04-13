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В Петербурге назвали дату проведения праздника "Алые паруса" - РИА Новости, 13.04.2023
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20:31 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/parusa-1865176813.html
В Петербурге назвали дату проведения праздника "Алые паруса"
В Петербурге назвали дату проведения праздника "Алые паруса" - РИА Новости, 13.04.2023
В Петербурге назвали дату проведения праздника "Алые паруса"
Проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году планируется 24 июня, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:31
2023-04-13T20:31
общество
санкт-петербург
нева (река)
алые паруса (праздник выпускников)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году планируется 24 июня, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Отмечается, что комитет сегодня направил проект постановления правительства Петербурга "О дате проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" в 2023 году на антикоррупционную экспертизу. Оканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, нева (река), алые паруса (праздник выпускников), россия
Общество, Санкт-Петербург, Нева (река), Алые паруса (праздник выпускников), Россия
В Петербурге назвали дату проведения праздника "Алые паруса"

В Петербурге планируют провести праздник выпускников "Алые паруса" 24 июня

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году планируется 24 июня, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.
«
"В этом году проведение праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" запланировано на 24 июня", - сообщил комитет в своем телеграм-канале.
Отмечается, что комитет сегодня направил проект постановления правительства Петербурга "О дате проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" в 2023 году на антикоррупционную экспертизу.
Оканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
Праздник выпускников "Алые паруса"
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Пригласительные билеты получили более 65 тысяч выпускников школ и колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса, которые приехали в Северную столицу на летний отдых.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Пригласительные билеты получили более 65 тысяч выпускников школ и колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса, которые приехали в Северную столицу на летний отдых.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 9
© AFP 2023 / Olga Maltseva

На Дворцовой площади установили большую сцену и два огромных экрана. Подъемники-плунжеры поднимали артистов на три метра над землей. Для большего эффекта сцену украсили огромными зеркалами и десятками световых приборов.

Люди на Невском проспекте во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади установили большую сцену и два огромных экрана. Подъемники-плунжеры поднимали артистов на три метра над землей. Для большего эффекта сцену украсили огромными зеркалами и десятками световых приборов.

© AFP 2023 / Olga Maltseva
3 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Кульминацией праздника стало появление брига "Россия" в акватории Невы.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Кульминацией праздника стало появление брига "Россия" в акватории Невы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Бриг под алыми, а также синими и белыми парусами прошел через Дворцовый мост, далее вдоль всей Дворцовой набережной и совершил разворот перед Троицким мостом. Его встречали и провожали Ассоль с Греем.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Бриг под алыми, а также синими и белыми парусами прошел через Дворцовый мост, далее вдоль всей Дворцовой набережной и совершил разворот перед Троицким мостом. Его встречали и провожали Ассоль с Греем.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Выпускники в этот момент загадывали желания и прощались с детством.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Выпускники в этот момент загадывали желания и прощались с детством.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Затем состоялся торжественный салют.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Затем состоялся торжественный салют.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Оканчивающие школу подростки и их родители традиционно массово празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Оканчивающие школу подростки и их родители традиционно массово празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979-м и была возрождена лишь спустя 25 лет.

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге

Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979-м и была возрождена лишь спустя 25 лет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 9

Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Пригласительные билеты получили более 65 тысяч выпускников школ и колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса, которые приехали в Северную столицу на летний отдых.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 9

На Дворцовой площади установили большую сцену и два огромных экрана. Подъемники-плунжеры поднимали артистов на три метра над землей. Для большего эффекта сцену украсили огромными зеркалами и десятками световых приборов.

© AFP 2023 / Olga Maltseva
3 из 9

Кульминацией праздника стало появление брига "Россия" в акватории Невы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Бриг под алыми, а также синими и белыми парусами прошел через Дворцовый мост, далее вдоль всей Дворцовой набережной и совершил разворот перед Троицким мостом. Его встречали и провожали Ассоль с Греем.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Выпускники в этот момент загадывали желания и прощались с детством.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 9

Затем состоялся торжественный салют.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Оканчивающие школу подростки и их родители традиционно массово празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979-м и была возрождена лишь спустя 25 лет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ОбществоСанкт-ПетербургНева (река)Алые паруса (праздник выпускников)Россия
 
 
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