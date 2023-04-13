В Петербурге назвали дату проведения праздника "Алые паруса"

В Петербурге планируют провести праздник выпускников "Алые паруса" 24 июня
Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня.
Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня.
Пригласительные билеты получили более 65 тысяч выпускников школ и колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса, которые приехали в Северную столицу на летний отдых.
Пригласительные билеты получили более 65 тысяч выпускников школ и колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса, которые приехали в Северную столицу на летний отдых.
На Дворцовой площади установили большую сцену и два огромных экрана. Подъемники-плунжеры поднимали артистов на три метра над землей. Для большего эффекта сцену украсили огромными зеркалами и десятками световых приборов.
На Дворцовой площади установили большую сцену и два огромных экрана. Подъемники-плунжеры поднимали артистов на три метра над землей. Для большего эффекта сцену украсили огромными зеркалами и десятками световых приборов.
Кульминацией праздника стало появление брига "Россия" в акватории Невы.
Кульминацией праздника стало появление брига "Россия" в акватории Невы.
Бриг под алыми, а также синими и белыми парусами прошел через Дворцовый мост, далее вдоль всей Дворцовой набережной и совершил разворот перед Троицким мостом. Его встречали и провожали Ассоль с Греем.
Бриг под алыми, а также синими и белыми парусами прошел через Дворцовый мост, далее вдоль всей Дворцовой набережной и совершил разворот перед Троицким мостом. Его встречали и провожали Ассоль с Греем.
Выпускники в этот момент загадывали желания и прощались с детством.
Выпускники в этот момент загадывали желания и прощались с детством.
Оканчивающие школу подростки и их родители традиционно массово празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
Оканчивающие школу подростки и их родители традиционно массово празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979-м и была возрождена лишь спустя 25 лет.
Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979-м и была возрождена лишь спустя 25 лет.
Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня.
Пригласительные билеты получили более 65 тысяч выпускников школ и колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса, которые приехали в Северную столицу на летний отдых.
На Дворцовой площади установили большую сцену и два огромных экрана. Подъемники-плунжеры поднимали артистов на три метра над землей. Для большего эффекта сцену украсили огромными зеркалами и десятками световых приборов.
Кульминацией праздника стало появление брига "Россия" в акватории Невы.
Бриг под алыми, а также синими и белыми парусами прошел через Дворцовый мост, далее вдоль всей Дворцовой набережной и совершил разворот перед Троицким мостом. Его встречали и провожали Ассоль с Греем.
Выпускники в этот момент загадывали желания и прощались с детством.
Оканчивающие школу подростки и их родители традиционно массово празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979-м и была возрождена лишь спустя 25 лет.