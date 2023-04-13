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В Петербурге назвали дату проведения праздника "Алые паруса"

В Петербурге назвали дату проведения праздника "Алые паруса" - РИА Новости, 13.04.2023

В Петербурге назвали дату проведения праздника "Алые паруса"

Проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году планируется 24 июня, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:31

2023-04-13T20:31

2023-04-13T20:31

общество

санкт-петербург

нева (река)

алые паруса (праздник выпускников)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году планируется 24 июня, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Отмечается, что комитет сегодня направил проект постановления правительства Петербурга "О дате проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" в 2023 году на антикоррупционную экспертизу. Оканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

санкт-петербург

нева (река)

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общество, санкт-петербург, нева (река), алые паруса (праздник выпускников), россия